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Сериал Игра престолов

Стали известны даты премьер всех серий заключительного сезона "Игры престолов"

© Foto / HBO
Культура
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Телесериал "Игра престолов", снятый по фэнтези-циклу Джорджа Мартина "Песнь льда и пламени", завершится 19 мая.

СУХУМ, 16 мар — Sputnik. Вслед за первой серией восьмого сезона фэнтези-саги "Игры престолов", которая выходит 14 апреля, обозначены даты премьер и других эпизодов сериала, сообщает "Российская газета" со ссылкой на IMDb.

Так, отмечается, что премьеры пройдут 21 апреля, 28 апреля, 5 мая, 12 мая, и, наконец, завершится сериал 19 мая.

Также сообщается, что по завершении сериала, фанатов по всему миру ждет череда сериалов-приквелов. Однако никто из героев "Игры престолов" в них не появится.

Телесериал "Игра престолов" снят по фэнтези-циклу Джорджа Мартина "Песнь льда и пламени". Действие романов и сериала происходит на двух вымышленных континентах, где ряд аристократических родов соперничают за господство над семью королевствами Вестероса, в то время как всему человечеству грозит уничтожение из-за нашествия потусторонних сил.

Премьера сериала "Игра престолов" состоялась в апреле 2011 года. Он стал одним из самых высокобюджетных проектов в истории телевидения. Создатели сериала получили в общей сложности 38 премий "Эмми".

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Теги:
Джордж Мартин, сериалы, "Игра престолов"


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