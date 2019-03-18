Умер "король серф-гитары" и автор саундтрека к "Криминальному чтиву"

СУХУМ, 18 мар - Sputnik. Умер автор сингла Misirlou, написанного для фильма Квентина Тарантино "Криминальное чтиво", известный во всем мире как "король серф-гитары" Дик Дейл, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Twitter музыканта Брайана Уилсона.

Как пишут западные СМИ, Дейл боролся с раком, лечился от диабета. Точная причина смерти не называется.

Дик Дейл родился в 1937 году в Бостоне, имел польско-белорусские и ливанские корни. Свою музыкальную карьеру Дейл начал в 1959 году, а первый альбом выпустил в 1962-м. В общей сложности за всю карьеру он выпустил 11 альбомов и 14 сборников песен.

В 90-х началась новая волна популярности гитариста после того, как он написал саундтрек к культовому фильму Квентина Тарантино "Криминальное чтиво". Позже он участвовал в написании саундтреков в таких фильмах, как "Ангелы Чарли", "Космический джем" и "Побег из Лос-Анджелеса".

Стиль "серф-рок", основоположником которого признан Дейл, - инструментальная музыка, популярная в США в 1960-е годы.