Комедия в память: театр Ткуарчала отметит гастролями 105-летие Шараха Пачалиа

СУХУМ, 19 мар – Sputnik, Бадрак Авидзба. Ткуарчалский государственный театр комедии проведет гастроли к 105-летию со дня рождения Шараха Пачалиа, рассказал на пресс-конференции в Sputnik Абхазия главный режиссер театра Сырбей Сангулия.

"Исходя из того, что наш театр носит имя Шараха Пачалиа, мы решили провести памятные гастроли, начнем с Дома культуры Очамчыры (показ спектакля состоится в 15:00), а затем выступления пройдут по Очамчырскому району. Выступать мы будем с пьесой "Мазлоу зегь злоу"("Всесильный Мазлоу"), написанной Шарахом Пачалиа ", - добавил он.

Он сообщил, что театр планирует выступать со спектаклем "Всесильный Мазлоу" по всей республике в течение всего года. Перед каждым выступлением актеры будут вкратце рассказывать о жизни и творческой деятельности Шараха Пачалиа.

© Sputnik / Томас Тхайцук Сырбей Сангулиа

"О своем намерении выступить с гастролями мы рассказали главам районов и сел Абхазии, которые с удовольствием восприняли, хотим поблагодарить их за это", - подчеркнул руководитель театра.

Помимо Абхазии, осенью 2019 года планируется показать спектакль и в братских республиках Северного Кавказа.

Актер Ткуарчалского театра Нури Джинджолия рассказал, насколько зрители активно посещают спектакли, когда творческая труппа выступает в районах республики. Театр из Ткуарчала традиционно ежегодно проводит гастроли по стране.

"Я работаю в театре довольно давно, начинал еще до войны. Тогда я выступал в составе самодеятельного театра, посещали различные уголки республики, ездили и за пределы Абхазии. Тогда людям было легче прийти на показ спектаклей, так как у них было больше времени. Несмотря на это, люди приходят, к примеру, когда выступаем в селах, но среди пришедших большинство - это дети, мы хотим, чтобы и взрослые приходили на показы", - говорит Джинджолия.

Он рассказал, что во время гастролей по Абхазии приходилось выступать в различных местах, к примеру, в летнее время в хорошую погоду актеры в селах с удовольствием играли на улице.

© Sputnik / Томас Тхайцук Нури Аджинджал

"К примеру, мы ездили в село Акуаскиа, сейчас там стоит хорошая школа, но тогда еще ее не было, поэтому выступали на улице под деревом, также показали спектакль на свежем воздухе в Агубедии", - поделился воспоминаниями Джинджолия.

Главный администратор театра Милана Гегия рассказала, что все районы республики активно поддержали проведение гастролей актеров и всячески способствуют им.

Ткуарчалский государственный театр комедии был основан в 1955 году. Первой премьерой стала комедия великого абхазского актера, режиссера, драматурга, Народного артиста СССР Шараха Пачалиа "Большая свадьба". После смерти драматурга театру присвоили его имя (в 2003 году – ред.).

Во время Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов работа театра была приостановлена. Первой послевоенной постановкой стала "Клятва" по рассказу Самсона Чанба в инсценировке народного поэта и писателя Баграта Шинкуба.

© Sputnik / Томас Тхайцук "До города далеко?": путешествие в Ткуарчал

Шарах Пачалиа — Народный артист Абхазской АССР и Народный артист СССР. Родился актер 20 мая 1914 года в селе Аацы Гудаутского района. В 1931 году окончил драматическую студию в Сухуме. В 1939 году окончил театральную студию при Тбилисском театре имени Шота Руставели. Сыграл более 150 ролей.

С начала 1960-х около двух лет работал основным режиссером Государственного театра Удмуртии в Ижевске, был режиссером театра в шахтерском Ткуарчале. Пачалиа — основоположник и бессменный управляющий Ткуарчалского абхазского муниципального театра комедии.

Шарах Пачалиа написал для театра несколько пьес: "Большая свадьба" (1942), "Гунда" (1957), "Бессмертные", "Всесильный Мазлоу" и другие. Комедия "Гунда" была поставлена на сцене Закарпатского украинского музыкально-драматического театра в Ужгороде.

Умер в ноябре 2000 года в Сухуме. Похоронен в Сухумском пантеоне писателей и публичных деятелей Абхазии.