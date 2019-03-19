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Ансамбль Иааирума

Ансамбль "Иааирума" даст благотворительный концерт в Москве

© Фото : Эсма Пачулия
Культура
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Благотворительный концерт детского хореографического ансамбля "Иааирума" пройдет на сцене московского Театра мимики и жеста 31 марта.

СУХУМ, 19 мар – Sputnik, Сария Кварацхелия. Хореографический ансамбль "Иааирума" даст благотворительный концерт для подопечных фонда "Ашана" в Москве 31 марта, сообщила корреспонденту Sputnik руководитель фонда Мактина Джинджолия.

Концерт пройдет в рамках благотворительного проекта "От сердца к сердцу".

"Это уже второй концерт в рамках этого проекта. Проект стартовал в декабре 2018 года концертом десткого хореографического ансамбля "Гагрипш". В этом году эстафету перенял другой детский хореографический ансамбль "Иааирума", – отметила Джинджолия. 

Ансамбль Иааирума
© Фото : Эсма Пачулия
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Перед концертом откроется благотворительный аукцион, где будут выставлены работы известных абхазских художников и памятные монеты, выпущенные Нацбанком Абхазии.

"Надеемся, что наши соотечественники в Москве и просто москвичи придут и поддержат наш благотворительный проект", – добавила Мактина Джинджолия.

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Благотворительный концерт детского хореографического ансамбля "Иааирума" пройдет на сцене московского Театра мимики и жеста 31 марта. Начало в 16:00.

Теги:
Культурно-благотворительный фонд "Ашана", мактина джинджолия


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