Папа на УАЗике: в сериале Соррентино "снялся" российский автомобиль

"Новый папа" станет продолжением популярного сериала "Молодой папа" режиссера Паоло Соррентино, премьера запланирована на ноябрь 2019 года.

СУХУМ, 29 мар - Sputnik. В продолжении знаменитого сериала режиссера Паоло Соррентино "Молодой папа" появится российский УАЗ "Пикап", который будет перевозить главного героя - главу католической церкви в исполнении Джона Малковича.

На фотографиях со съемок "Нового папы", опубликованных на сайте итальянской газеты Ilmessaggero, отчетливо виден логотип российского завода.

© AP Photo. Andrew Medichini В качестве папамобиля на кадрах используется авто на базе УАЗа "Пикап"

На Ульяновском автозаводе "Российской Газете" подтвердили факт сотрудничества предприятия с создателями сериала.

"В прошлом году УАЗ "Пикап" был сертифицирован для итальянского рынка. После этого создатели сериала обратились за помощью к нашему дилеру в Италии. Пикап в папамобиль переоборудовали там же, в Италии, - рассказал представитель завода.

Премьера продолжения сериала запланирована на ноябрь 2019 года.