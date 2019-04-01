"От сердца к сердцу" в Москве: "Яйрума" передал эстафету добра

Чтобы поддержать подопечных культурно-благотворительного фонда "Ашана", 31 марта в московском Театре мимики и жеста юные артисты из Абхазии срывали аплодисменты, а взрослые разыгрывали "стопу" легендарного абхазского футболиста, монеты и другие лоты на аукционе.

Анжелика Бения, Sputnik.

В рамках международной акции "От сердца к сердцу" культурно-благотворительного фонда "Ашана" детская хореографическая студия "Яйрума" Государственного ансамбля "Шаратын" продолжила эстафету добра и милосердия.

Для зрителей юные артисты исполнили абхазские и иностранные песни, зажигательные абхазские национальные танцы и танцы народов Кавказа. Танцоры ансамбля "Яйрума" с трепетом готовились к своему первому благотворительному концерту.

© Foto / Светлана Варда Благотворительный концерт ансамбля "Яйрума" в Москве

Вдохновить на добро

Юные артисты Кемал Возба и Эдуард Бебия отметили, что концертом они старались зажечь зрителей энергией и вдохновить их делать добро. Цель концерта — привлечь внимание к детям с тяжелыми заболеваниями, отметил Эдуард Бебия.

"Мы танцевали, чтобы помочь больным детям, собирали для них деньги. Думаю, собрали приличную сумму, но мы понимаем, что этого все равно мало. Если будет больше благотворительных концертов для "Ашана", будет больше денег для лечения детей. Мы хотим творить очень много добра и хотим, чтобы таких как мы было больше", – добавил Кемал.

© Foto / Светлана Варда Благотворительный концерт ансамбля "Яйрума" в Москве

Благотворительный вечер открылся приятной новостью. Сумма, которая требовалась на лечение Амелии Князевой, была собрана еще до концерта. Девочке, которой нет и года, будет оказана в Москве скорейшая помощь, сообщила исполнительный директор отдела по внешним связям КБФ "Ашана" Эсма Хагба.

"Амелия родилась с врожденным пороком передней брюшной стенки. Наш фонд предпринял все возможное, чтобы спасти крошечную девочку из Гудауты. Мы инициировали несколько благотворительных мероприятий для сбора средств на ее лечение. На днях недостающая сумма была внесена банком из Абхазии. Мы закрыли сбор средств. Сейчас Амелия в больнице. К огромному сожалению, в фонде образовалась очередь из детей, которым требуется наша помощь. Как только мы закрыли сбор средств на лечение Амелии, мы открыли сбор для трехлетней Виктории Айба", – добавила Хагба.

© Foto / Светлана Варда Благотворительный концерт ансамбля "Яйрума" в Москве

Легендарная стопа, ралли, и другие лоты

Вместе с друзьями и партнерами фонд "Ашана", в рамках международной акции "От сердца к сердцу", организовал благотворительный аукцион, на котором было выставлено 11 лотов.

Среди разыгранных лотов: серебряные монеты номиналом 10 апсаров, посвященные "CONIFA-2016" (прошедшему в Абхазии чемпионату мира по футболу), монеты и из серии "Выдающиеся личности Абхазии" с изображением Баграта Шинкуба, Александра Чачба и Шалвы Инал-ипа.

Самый интересный лот – слепок ноги легендарного футболиста Ахрика Цвейба – ушел с молотка за семь тысяч рублей. Слепок изготовлен из полимера с хромовым покрытием. Среди обладателей таких скульптурных копий Пьер Карден, Фазиль Искандер, Алексей Леонов, Любовь Казарновская, Владимир Кузьмин, Валерий Леонтьев, Александр Шоуа и другие известные личности.

Из 11 лотов в день аукциона ушли семь. На официальных страницах фонда выставлены оставшиеся четыре, среди которых тест на "боевом" раллийном автомобиле с автогонщиком, чемпионом Советского Союза, мастером спорта международного класса Вячеславом Прохоровым и абстракции художника Адриана (Адгур) Ампар. Понравившийся лот можно будет выкупить в интернете в течение трех дней.

© Foto / Светлана Варда Один из лотов - тест-драйв на раллийном автомобиле с автогонщиком, чемпионом Советского Союза, мастером спорта международного класса Вячеславом Прохоровым

Более 200 посетителей было на благотворительном вечере, детей до 10 лет на концерт пустили бесплатно. По итогам аукциона и концерта было выручено 220 000 рублей, из них 70 000 ушло на организацию мероприятий, 150 000 будет направлено на лечение подопечной фонда Виктории Айба, которой необходима операция в Москве, сообщила директор фонда "Ашана" Мактина Джинджолия.

© Foto / Светлана Варда Копилка добра

Кто следующий?

В работе культурно-благотворительный фонд "Ашана" ищет новые форматы благотворительности. Объединяя профессионалов разных сфер, фонд показывает, что помогать можно по-разному, важно только желание, отметил учредитель фонда "Ашана" Беслан Шакая.

"Дети, которые выступали сегодня, своим примером делают мир сердечнее, добрее, меняют его к лучшему. Подавайте пример и вдохновляйте друзей. Так вы умножите добро, и оно будет жить всегда. Поддержка друг друга – это духовный рост общества. Смею надеяться, что количество друзей фонда с каждым годам растет, это значит, что громче будет звучать смех детей, которых нам удалось вылечить, больше будет веры в семьях и в нашем обществе", – добавил Беслан Шакая.

Ансамбль "Яйрума" на протяжении многих лет завоевывает сердца зрителей, выступая на международных сценах, добиваясь высоких оценок и почетных наград. Гастролируя по миру, "Яйрума" стал двенадцатикратным обладателем гран-при и многократным обладателем призовых мест на международных и республиканских фестивалях России, Италии, Австрии, Венгрии, Польши и других стран.

© Foto / Светлана Варда Благотворительный концерт ансамбля "Яйрума" в Москве

На проходившем 29 марта в Москве международном творческом фестивале "Москва верит талантам" детская хореографическая студия "Яйрума" заняла первое место. Дипломы лауреата первой степени получили младшая, средняя и старшая группы ансамбля. Также ансамбль был удостоен специального диплома за сохранение народных традиций, номер "Театр абхазского сценического костюма" был отмечен специальным призом как лучший театральный номер фестиваля. "Яйрума" приглашен в суперфинал ArtCon Dance and Music 2019, который будет проходить в Санкт-Петербурге.

Международный благотворительный проект КБФ "Ашана" "От сердца к сердцу" стартовал 15 ноября 2018 года. Ансамбль "Яйрума" тогда принял эстафету добра у своих коллег – ансамбля "Гагрипш" из города Гагра. Хрустальное "Хрупкое сердце" – переходящий символ проекта на благотворительном концерте – приняла модельер Русудан Кобякова. Осень 2019 года Кобякова планирует показ новой коллекции, в рамках которого будет проведен благотворительный аукцион в поддержку подопечных фонда "Ашана".