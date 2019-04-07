"Нальмэс" и "Бродяги в Абхазии": культурные события в Абхазии на неделю

Информационное агентство и радио Sputnik Абхазия предлагает еженедельную афишу проводимых в Абхазии театральных представлений, филармонических и эстрадных концертов, выставок, киносеансов и других культурных событий.

Сария Кварацхелия, Sputnik

Афиша культурных событий Абхазии с 8 по 14 апреля.

РУСДРАМ

В Русском драматическом театре 9 апреля в 19:00 покажут полюбившуюся многим комедию "Примадонны". История о том, как два безработных актера используют свой дар перевоплощения, чтобы заполучить чужое наследство. А вот удастся ли им это, узнайте сами.

© Sputnik / Илона Хварцкия Спектакль "Примадонны" в РУСДРАМе

11 апреля в 19:00 "Все мои сыновья" в постановке Антона Киселюса. История о матери, которая не верит в смерть своего сына, чье исчезновение связано с переплетением странных обстоятельств. Ложь и малодушие, вина и раскаяние сопровождают актеров и вызывают слезы у зрителей.

"Все мои сыновья" американца Артура Миллера – военная драма, принесшая автору знаменитость. Спустя 71 год конфликт пьесы не изжил себя и особо актуален для Абхазии, в которой еще не затянулись раны войны.

© Sputnik / Томас Тхайцук Спектакль "Все мои сыновья" в РУСДРАМе

13 апреля в 12:00 и 14:00 в Русском театре драмы покажут премьерный спектакль "Сказка о том, как волк Абга стал рыбаком". "Волка Абга" режиссер Джамбул Жордания поставил по мотивам абхазских сказок. Сюжет достаточно прост. Собака, корова, утка и мул – трудяги, которые возделывают землю, трудятся, чтобы добыть себе еду.

Абхазский государственный Молодежный театр

В Молодежном театре 8 апреля в 18:30 покажут спектакль "Третий день войны", поставленный Народной артисткой Абхазии Софой Агумаа по мотивам рассказов Народного писателя республики Шалоди Аджинджал. Спектакль расскажет зрителям о событиях накануне и во время Отечественной войны народа Абхазии.

© Sputnik / Томас Тхайцук Спектакль "Третий день войны" Абхазского государственного Молодежного театра

Абхазская Государственная филармония имени Раждена Гумба

10 апреля в 19:00 в Абхазской госфилармонии Государственный академический ансамбль народного танца и песни Адыгеи "Нальмэс" даст концерт.

А уже 12 апреля в филармонии состоится концерт "Бродяги в Абхазии" Эльбруса Джанмирзоева и Александроса Тсопозидиса.

ЦВЗ

С 8 по 13 апреля в Центрально выставочном зале Сухума будет открыта персональная выставка художницы Екатерины Гуськовой.

Гулрыпш

12 апреля в 12:00 в Доме культуры Гулрыпша состоится интеллектуальная игра "Что? Где? Когда?".

© Sputnik Ткуарчал. Дом культуры

Ткуарчал

9 апреля в 14:30 в Доме культуры Ткуарчала состоится концерт с участием ансамбля "Нальмэс" и артистов абхазской эстрады в честь Дня города Ткуарчал.

Очамчыра

11 апреля в 15:00 в Доме культуры концерт ансамбля "Нальмэс".