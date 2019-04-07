Абхазия в Джингл-сити: мультсериал абхазского сценариста показали в Сухуме

О том, как сценаристка из Абхазии начала работать над мультсериалом, как Абхазия превратилась в Джингл-Сити и откуда взялись герои фильма, читайте в материале Sputnik.

Сария Кварацхелия, Sputnik

Мультипликационный фильм "Джинглики" имеет большую фестивальную историю. Он уже побывал на известных мировых показах и награжден заметными в международном анимационном сообществе призами – за лучший короткометражный мультфильм на американском фестивале San Diego International Kids' Film Festival и "Золотым дельфином" за лучший анимационный сериал на фестивале Cyber Sousa в Китае.

© Sputnik / Томас Тхайцук Зоя Бербер о Сухумском кинофестивале: ожидала, что все будет не так глобально

Но, мало кто знает, что сценарист мультипликационного фильма Амина Верещагина по происхождению абхазка, а хэппилэнд Джингл-сити – Абхазия. Но, обо всем по порядку.

14 джингликов

Сначала была серия книг по джингликам Олега Роя. Позже автор пожелал сделать из них сериал. Так Амина вместе с супругом Антоном Верещагиным начали реализацию мультипликационного фильма.

В "Джингликах" сценаристы стремились сделать персонажи очень разными, чтобы каждый ребенок мог себя ассоциировать с ними. Мультсериал состоит из восьми главных героев. Семь из них – удивительные человечки, джинглики, а один – непоседливый зверек по имени Бедокур, чей образ был срисован с дочери Амины и Антона Верещагиных.

© Foto / Open Alliance Media Мультипликационный фильм "Джинглики"

"Бедокур – наша старшая дочь Киара. Мы полностью списывали с нее поведенческие характеристики. Например, надевание дуршлага на голову. Так Киара делала в детстве. Здесь есть и те, кто увлекается техникой или книгами, кто любит готовить. Чтобы каждый мог найти своего персонажа и мог им вдохновляться. Так сказать, следовать его каким-то поведенческим паттернам. Мы долго работали над сериалом, консультировались с психологами, проводили фокус-группы. Кстати, удивительно, что самые невероятные отклики по фокус-группе были именно в Италии. Итальянцы очень полюбили "Джингликов" буквально с первого показа", – рассказала Амина Цушба-Верещагина.

Все в кино: как прошла церемония открытия SIFF 2019>>

Вселенная "Джингликов" основана на Абхазии. Персонажи живут на таинственном зеленом острове. Вся субтропическая растительность республики была переложена в Джингл-сити.

© Foto / Open Alliance Media Мультипликационный фильм "Джинглики"

"Когда мой супруг впервые приехал в Абхазию, он был потрясен. Он побывал в Афоне, прогулялись по заповеднику и мы решили делать "Джингликов" именно так. То есть пальмы, море, пещеры, скалы, водопады. Есть даже серия, где джинглики падают с обрыва вниз, мы вдохновились "Прощай Родиной" на Рице. Я бы сказала так: весь визуал "Джингликов" – это Абхазия. Всю эту субтропическую растительность мы внедряли, вдохновляясь Абхазией", – призналась сценарист.

Всего вышли 14 серии "Джингликов". На этом пока проект приостановился. Дальше, по словам Амины Верещагиной, он, скорее всего, будет развиваться в другом формате.

14-серийным боевичок, как его называет сценарист, практически с первого показа покорил мир. "Джинглики" показывали на Disney, на прошлой неделе право на показ приобрел Netflix. Теперь мультипликационный сериал абхазского сценариста будут транслировать на английском языке в 190 странах.

Новые проекты и вдохновение Абхазией

Сейчас Амина Цушба Верещагина вместе со своей командой работает над другой мультиплатформенной франшизой, которую планируют развивать и в формате короткого метра, и в формате полнометражного фильма. Проект, как призналась Амина, вынашивался восемь лет. История про космос, ориентированая больше на тинэйджерскую аудиторию.

Амина уже девять месяцев находится Абхазии. После пяти лет плодотворной работы над "Джингликами", ей понадобился творческий отпуск. Она, как и Антей, получает силу от соприкосновения с родной землей.

© Foto / Open Alliance Media Мультипликационный фильм "Джинглики"

"На самом деле в Абхазии мы многим вдохновляемся. Мы даже отсняли короткометражный фильм, который, к сожалению, еще он не вышел в прокат. Мы не выпустили в свободный доступ, потому что недовольны результатом. Еще работаем над ним. Фильм называется "Друг". Это работа про Абхазию. Печально вдохновленная войной 1992-93 годов. Это история про мальчика, который увидел ужасы войны. Мы его сняли, смонтировали. Но нам кажется, что чего-то не хватает. Вот фильм уже два года лежит. Я очень надеюсь, что мы в итоге доделаем и выпустим. Потому что это, наверное, самый близкий для меня проект, связанный с Абхазией. То есть мы полностью писали абхазскую историю", – рассказала сценарист.

Абхазская атмосфера

Про Сухумский кинофестиваль Амина Верещагина впервые узнала в прошлом году случайно от фестагент "Джингликов".

Амина очень обрадовалась тому, что в Абхазии возрождаются добрые традиции кинофестов. Еще в свое студенчество Амина сама была организатором фестиваля "Апсны страна души", который три года подряд проводился в Пицунде "Домом кино".

"Сейчас тут что-то более модное, более молодежное, трендовое, чем то, что было в Пицунде. Логотипы очень клевые. Как всегда в Абхазии, атмосфера располагает к тому, чтобы общаться, радоваться, хорошо проводить время. Кинофестиваль очень хорошо себя позиционирует. Надеюсь, он и дальше будет развиваться", – отметила сценарист.

Амина Верещагина надеется, что фестиваль способствует развитию абхазского кино. По ее словам, в республике есть много талантливых режиссеров и сценаристов, которые пытаются снимать фильмы, но из-за отсутствия индустрии они не могут развиваться.

"Вне индустрии очень тяжело развиваться. То есть, когда ты работаешь вне сообщества, очень тяжело делать что-то самому. Все-таки кино – это коллективный труд", – подчеркнула Амина Цушба-Верещагина.

Мечта Амины – открыть в Абхазии школу анимации и учить местных ребят, которые хотят реализовать свои творческие амбиции.

© Foto / Open Alliance Media Мультипликационный фильм "Джинглики"

Мультипликационный сериал "Джинглики" участвовали на фестивалях Cartoons on the Bay в Италии, на Shanghai TV Festival в Китае, на SICAF в Южной Корее, на Constantine’s Golden Coin в Сербии, на SUPERTOON в Хорватии и других. Сериал награжден заметными в международном анимационном сообществе призами – за лучший короткометражный мультфильм на крупнейшем американском фестивале San Diego International Kids' Film Festival и "Золотым дельфином" за лучший анимационный сериал на фестивале Cyber Sousa в Китае.