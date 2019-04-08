Церемония закрытия второго Сухумского кинофестиваля прошла в Сухуме

Второй Сухумский международный кинофестиваль SIFF 2019 проходил в Сухуме с 4 по 8 апреля.

СУХУМ, 8 апр – Sputnik, Сария Кварацхелия. Второй Сухумский международный кинофестиваль завершился в понедельник 8 апреля.

В тройку победителей фестиваля вошла картина "Белым по черному" Антона Мамыкина. В этом году второй приз решили упразднить и разделить гран-при между двумя фильмами - “AJO” режиссера Мора Рака и "Месье Эндерсен" Тома Скои.

"Два фильма набрали одинаковое количество голосов. Это социальный арт-фильм и остроумный, тонкий жанровый фильм. И мы решили второй приз не вручать, добавить сумму в гран-при и вручить гран-при сразу двум фильмам. "AJO” из Косово и "Месье Эндерсен" из Франции", - объявил главную интригу кинофестиваля член жюри Алексей Федорченко.

© Sputnik / Томас Тхайцук Продюсер фильма "Мистер Эндерсон" Оливье Ламбер

Тройке победителей вручили денежные призы в размере 50 и 150 тысяч рублей. Приз зрительских симпатий достался фильму "Франка" белорусского режиссера Митрия Семенова-Алейникова.

© Sputnik / Томас Тхайцук Режиссер Море Рача "Ajo” / “Она" (Косово)

Специальный приз от Информационного партнера кинофестиваля агентства Sputnik Абхазия получил короткометражный фильм режиссера из Франции Шэбнем Зариаб "The Camel Boy". По словам пресс-секретаря Sputnik Абхазия Илоны Авиловой, было сложно выбрать лучшего, но в редакции не смогли пройти мимо темы ущемления прав детей и решили отметить именно "The Camel Boy".

Илона Авилова также поблагодарила организаторов SIFF.

"Безумно приятно быть частью масштабного события международного уровня. Абхазия в очередной раз подтвердила умение принимать гостей с душой. Информационное агентство Sputnik Абхазия уже второй год выступает генеральным информационным партнером фестиваля. На протяжении всех дней мы освещали на портале и в радио эфире то, как проходил кинофестиваль. Мы готовы всегда стоять рядом и рассказывать Вам обо всех самых интересных событиях", – добавила пресс-секретарь Sputnik.

© Sputnik / Томас Тхайцук Вручение специального приза от Sputnik

Спецприз от партнера "А-мобаил" получил китайский режиссер Вэй Шуцзюн.

"Я впервые в Абхазии. Безмерно влюблен в эту страну. Уже завтра улетаю в Великобританию и буду очень скучать. Спасибо, что выделили мой фильм. Скоро я начну снимать новый фильм. И я надеюсь, что получу приглашение на следующий Сухумский кинофестиваль", - сказал Вэй Шуцзюн.

© Sputnik / Томас Тхайцук Церемония закрытия международного Сухумского кинофестиваля

А специальный приз от Минкульта Абхазии вручал замминистра Батал Кобахия. Он отметил, что кинофестивалю все четыре дня удавалось собирать под одной крышей половину жителей Сухума. Но в этом есть и магия РУСДРАМа, добавил он.

"Мы выбрали тот фильм, который хотим презентовать в Абхазии. Мы все посовещались и я решил отдать специальный приз замечательному фильму "Зверь" польского режиссера Камилы Хойнацка", - отметил замминистра культуры Абхазии Батал Кобахия.

Лучшая женская роль досталась актрисе фильма "Кукла" Мишель Диас. А лучшая мужская роль - Фабио из фильма "Ветряные мельницы".

Лучшей операторской работой стала работа Игоря Маровича в фильме "Лоза".

В номинации "Лучшая режиссура" выделили Марию Полякову за фильм "Путешествие в Париж". А лучшим сценаристом признан Андрей Каштанов за работу над фильмом "Экстрим".

© Sputnik / Томас Тхайцук Церемония закрытия международного Сухумского кинофестиваля

На конкурс 2019 года поступило около трех тысяч заявок от иностранных режиссеров, из которых отобрали 30 короткометражных фильмов.

В число номинантов вошли участники из Испании, Франции, Германии, Южной Кореи, Польши, Косово, Ирана, Эстонии, Туниса, Италии, Румынии, Греции, Китая, Казахстана, Андорры, Турции, России, Белоруссии и Абхазии.