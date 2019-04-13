Германия передала Украине грамоту Петра I 1708 года

Передача грамоты Петра I 1708 года стала результатом работы межправительственной комиссии по возвращению перемещенных во время войны культурных ценностей, заявил министр культуры Украины Евгений Нищук.

СУХУМ, 13 апр - Sputnik. Германия передала Украине грамоту Петра I, датированную 1708 годом, которая была потеряна в годы Второй мировой войны, а с конца 1950-х находился в библиотеке Института восточноевропейской истории и краеведения Университета Тюбингена, сообщает РИА Новости со ссылкой на министра культуры Украины Евгения Нищук.

По его словам, это рукописный пергамент размером 80 на 58 сантиметров в серебряно-позолоченной оправе. Нищук сообщил, что документ доставили в Национальный заповедник "София Киевская", и пообещал, что скоро на него можно будет посмотреть.

Он отметил, что передача грамоты стала результатом работы межправительственной комиссии по возвращению перемещенных во время войны культурных ценностей.