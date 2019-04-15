Достояние абхазской сцены: вспоминая Нурбея Камкия

Арифа Капба для Sputnik

Нурбей Камкия родился в селе Адзюбжа. Учился он, как многие актеры абхазского театра в Тбилиси, в театральном институте имени Руставели, среди его учителей был известный актер, театральный режиссер, Народный артист ССС Акакий Хорава. Нурбей Камкия с большим теплом вспоминал своего именитого учителя и особо гордился тем, что в 1957 году, после того как студент-третьекурсник Нурбей сыграл в одной из студенческих постановок, Хорава подарил ему на память свою фотографию, подписав на обороте: "Мой Нурбей, не подведи меня, я верю в тебя, знай об этом".

"Они были гигантами, а мы только начинали свой путь"

После окончания института в 1959 году Нурбей и его друзья начали работать в Абхазском государственном драматическом театре, где уже служили такие мастера сцены, как Азиз Агрба, Разанбей Агрба, Лео Касландзиа, Шарах Пачалиа, Минадора Зухба.

© Foto/ kino-teatr Нурбей Камкия в фильме "Воры в законе"

"Они приняли нас очень хорошо, понимая, что мы новое поколение в театре, обращались с нами по-отечески. Все эти актеры – и Лео, и Разанбей, и Шарах, и Азиз, и Минадора - были людьми исключительного таланта. Стоя с ними на одной сцене, мы чувствовали себя "маленькими". Они были гигантами, а мы только начинали свой путь в театре, но эти большие артисты приняли нас, более того, они готовы были делиться своим опытом, давали советы и учили нас театральному искусству так же, как маленьких детей учат ходить", - рассказывал Нурбей Камкия.

© Foto / предоставлено Абхазским государственным драматическим театром имени Чанба Игра Нурбея Камкия в театре

В театре и на сцене Камкия ценил партнерство и считал особым везением играть на сцене с корифеями театра.

"Стоя с ними на одной сцене, я становился способен делать то, что, казалось бы, никогда не сумею. А еще эти великие люди – Азиз, Минадора, Шарах, Лео – они высоко несли флаг абхазского театра даже в те времена, когда и просто поговорить на абхазском языке было под запретом", - отмечал Камкия.

Все эти роли

"Мои роли – это мое достояние, мое богатство", - говорил Нурбей Камкия и отмечал, что любит их все, не выделяя какую-то одну, точно так же, как невозможно любить одних детей больше, чем других.

© Foto / предоставлено Абхазским государственным драматическим театром имени Чанба Игра Нурбея Камкия в театре

На сцене абхазского театра Нурбей Камкия исполнил не один десяток блестящих ролей, чаще всего выступая в героико-романтическом амплуа, а также он играл в комедийных постановках. В "Голом короле" по Шварцу он сыграл министра нежных чувств, в постановке по Лорке "Кровавая свадьба" исполнил роль Леонардо, был он и шекспировским Отелло, и Стенли из "Трамвая желания" Тенесси Уильямса. Любя и почитая классический театральный репертуар, Нурбей Камкия считал, что главное в абхазском театре - это национальная драматургия, в его репертуаре есть роли по произведениям Самсона Чанба, Михи Лакрба, Шоты Чкадуа, Джумы Ахуба. Одна из выдающихся ролей Нурбея Камкия – Зоуркан Золак в постановке по роману "Последний из ушедших" Баграта Шинкуба.

"Классика - это классика, она вытягивает актера, - говорил Камкия, - но для любого актера гораздо важнее, играя в абхазском театре, показывать народный характер, народные обычаи, словом участвовать в постановках абхазских драматургов, это ни с чем не сравнимо".

"Не отставать от Нурбея"

Очень интересно о работе вместе с Нурбеем Камкия в спектакле "Отелло" вспоминает Народная артистка Абхазии Виолетта Маан. Вместе с Камкия ей предстояло играть вторым составом в главных ролях этой постановки, а в первом составе были уже на тот момент легендарные Лео Касландзия и Анна Аргун-Коношок. Виолетта Маан вспоминает, что и для нее, совсем еще юной актрисы, и для Нурбея Камкия это был в какой-то степени вызов, удастся ли им играть на том же уровне, которого достигли их старшие коллеги, но режиссер Азиз Агрба был в этом уверен и настоял на том, чтобы они играли.

© Foto/ kino-teatr Нурбей Камкия в фильме "Генеральная репетиция"

Репетиции шли почти два месяца. Все это время за кулисами стояли и Касландзия, и Аргун-Коношок, они всячески пытались поддержать молодых коллег. Маан вспоминает, что каждую репетицию она страшно волновалась, все усугублялось тем, что она получала "анонимки" от "доброжелателей", советовавших ей оставить эту роль, а вот Нурбей умел держаться и вселял своей уверенностью ей спокойствие и надежду, что все пройдет замечательно.

"Это была его манера: никогда не показывать свое волнение. Может, внутри у него и были переживания, может, он разрывался, ему было плохо, но внешне ни один его партнер не чувствовал этого. Я как увидела его такого спокойного, одухотворенного, мощного, его необузданный темперамент во время репетиции, я смотрела на него и решила, нет, Вика, ты должна делать все, как полагается, не отставать от Нурбея. Это было как состязание", - рассказывает Виолетта Маан.

Премьера этого спектакля с участием Нурбея Камкия и Виолетты Маан прошла с большим успехом. Поздравить своих коллег первыми на сцену вышли Лео Касландзия и Анна Аргун-Коношок, а в прессе появились хвалебные отзывы, но что важнее, спектакль был принят и любим зрителями.

© Foto / предоставлено Абхазским государственным драматическим театром имени Чанба Игра Нурбея Камкия в театре

Множество образов на сцене в партнерстве создала и другая Народная артистка Абхазии Софа Агумаа. У самого Нурбея Камкия остались нежные воспоминание о работе со своими коллегами, замечательными актерами и актрисами, он бережно собрал все черно-белые фотографии со своих спектаклей в два толстых альбома. Мне как-то посчастливилось записывать с ним небольшое интервью ко Дню театра 27 марта, помню, как он принес тогда эти альбомы, как бережно перелистывал и как тепло рассказывал то об одном, то о другом актере.

© Foto / kino-teatr Нурбей Камкия в фильме "Десантура"

Нурбей Камкия также снимался в кино, среди самых известных фильмов, в которых он играл, такие как "Белый Башлык" и "Колокол священной кузни", "Время счастливых находок" и другие.

Нурбея Камкия не стало в апреле 2013 года. Во время Отечественной войны народа Абхазии большой трагедией в его жизни стала гибель сына, молодого талантливого кинорежиссера Аслана Камкия.