Достояние абхазской сцены: вспоминая Нурбея Камкия

Арифа Капба для Sputnik
Нурбей Камкия родился в селе Адзюбжа. Учился он, как многие актеры абхазского театра в Тбилиси, в театральном институте имени Руставели, среди его учителей был известный актер, театральный режиссер, Народный артист ССС Акакий Хорава. Нурбей Камкия с большим теплом вспоминал своего именитого учителя и особо гордился тем, что в 1957 году, после того как студент-третьекурсник Нурбей сыграл в одной из студенческих постановок, Хорава подарил ему на память свою фотографию, подписав на обороте: "Мой Нурбей, не подведи меня, я верю в тебя, знай об этом".
"Они были гигантами, а мы только начинали свой путь"
После окончания института в 1959 году Нурбей и его друзья начали работать в Абхазском государственном драматическом театре, где уже служили такие мастера сцены, как Азиз Агрба, Разанбей Агрба, Лео Касландзиа, Шарах Пачалиа, Минадора Зухба.
"Они приняли нас очень хорошо, понимая, что мы новое поколение в театре, обращались с нами по-отечески. Все эти актеры – и Лео, и Разанбей, и Шарах, и Азиз, и Минадора - были людьми исключительного таланта. Стоя с ними на одной сцене, мы чувствовали себя "маленькими". Они были гигантами, а мы только начинали свой путь в театре, но эти большие артисты приняли нас, более того, они готовы были делиться своим опытом, давали советы и учили нас театральному искусству так же, как маленьких детей учат ходить", - рассказывал Нурбей Камкия.
В театре и на сцене Камкия ценил партнерство и считал особым везением играть на сцене с корифеями театра.
"Стоя с ними на одной сцене, я становился способен делать то, что, казалось бы, никогда не сумею. А еще эти великие люди – Азиз, Минадора, Шарах, Лео – они высоко несли флаг абхазского театра даже в те времена, когда и просто поговорить на абхазском языке было под запретом", - отмечал Камкия.
Все эти роли
"Мои роли – это мое достояние, мое богатство", - говорил Нурбей Камкия и отмечал, что любит их все, не выделяя какую-то одну, точно так же, как невозможно любить одних детей больше, чем других.
На сцене абхазского театра Нурбей Камкия исполнил не один десяток блестящих ролей, чаще всего выступая в героико-романтическом амплуа, а также он играл в комедийных постановках. В "Голом короле" по Шварцу он сыграл министра нежных чувств, в постановке по Лорке "Кровавая свадьба" исполнил роль Леонардо, был он и шекспировским Отелло, и Стенли из "Трамвая желания" Тенесси Уильямса. Любя и почитая классический театральный репертуар, Нурбей Камкия считал, что главное в абхазском театре - это национальная драматургия, в его репертуаре есть роли по произведениям Самсона Чанба, Михи Лакрба, Шоты Чкадуа, Джумы Ахуба. Одна из выдающихся ролей Нурбея Камкия – Зоуркан Золак в постановке по роману "Последний из ушедших" Баграта Шинкуба.
"Классика - это классика, она вытягивает актера, - говорил Камкия, - но для любого актера гораздо важнее, играя в абхазском театре, показывать народный характер, народные обычаи, словом участвовать в постановках абхазских драматургов, это ни с чем не сравнимо".
"Не отставать от Нурбея"
Очень интересно о работе вместе с Нурбеем Камкия в спектакле "Отелло" вспоминает Народная артистка Абхазии Виолетта Маан. Вместе с Камкия ей предстояло играть вторым составом в главных ролях этой постановки, а в первом составе были уже на тот момент легендарные Лео Касландзия и Анна Аргун-Коношок. Виолетта Маан вспоминает, что и для нее, совсем еще юной актрисы, и для Нурбея Камкия это был в какой-то степени вызов, удастся ли им играть на том же уровне, которого достигли их старшие коллеги, но режиссер Азиз Агрба был в этом уверен и настоял на том, чтобы они играли.
Репетиции шли почти два месяца. Все это время за кулисами стояли и Касландзия, и Аргун-Коношок, они всячески пытались поддержать молодых коллег. Маан вспоминает, что каждую репетицию она страшно волновалась, все усугублялось тем, что она получала "анонимки" от "доброжелателей", советовавших ей оставить эту роль, а вот Нурбей умел держаться и вселял своей уверенностью ей спокойствие и надежду, что все пройдет замечательно.
"Это была его манера: никогда не показывать свое волнение. Может, внутри у него и были переживания, может, он разрывался, ему было плохо, но внешне ни один его партнер не чувствовал этого. Я как увидела его такого спокойного, одухотворенного, мощного, его необузданный темперамент во время репетиции, я смотрела на него и решила, нет, Вика, ты должна делать все, как полагается, не отставать от Нурбея. Это было как состязание", - рассказывает Виолетта Маан.
Премьера этого спектакля с участием Нурбея Камкия и Виолетты Маан прошла с большим успехом. Поздравить своих коллег первыми на сцену вышли Лео Касландзия и Анна Аргун-Коношок, а в прессе появились хвалебные отзывы, но что важнее, спектакль был принят и любим зрителями.
Множество образов на сцене в партнерстве создала и другая Народная артистка Абхазии Софа Агумаа. У самого Нурбея Камкия остались нежные воспоминание о работе со своими коллегами, замечательными актерами и актрисами, он бережно собрал все черно-белые фотографии со своих спектаклей в два толстых альбома. Мне как-то посчастливилось записывать с ним небольшое интервью ко Дню театра 27 марта, помню, как он принес тогда эти альбомы, как бережно перелистывал и как тепло рассказывал то об одном, то о другом актере.
Нурбей Камкия также снимался в кино, среди самых известных фильмов, в которых он играл, такие как "Белый Башлык" и "Колокол священной кузни", "Время счастливых находок" и другие.
Нурбея Камкия не стало в апреле 2013 года. Во время Отечественной войны народа Абхазии большой трагедией в его жизни стала гибель сына, молодого талантливого кинорежиссера Аслана Камкия.