От аккордеона до "Апсны 67": музыкальный путь Нодара Сагария

Бадрак Авидзба, Sputnik

Начинал с аккордеона

Будущий музыкант родился в городе Гудаута, его дядя (брат матери – ред.) был аккордеонистом в Государственном ансамбле народной песни и танца Абхазии. Когда Нодар Сагария учился в четвертом или пятом классе, дядя уехал на гастроли, оставив свой музыкальный инструмент дома.

"Я как-то взял инструмент и стал пытаться играть на нем. На аккордеоне, как вы знаете, есть белые и черные клавиши, но черные для меня были проблемой и я стал сам подбирать музыку на белых клавишах", - поделился воспоминаниями музыкант.

© Foto / из личного архива Нодара Сагария Плотные отношения Нодара Сагария с музыкой начались с игры на аккордеоне

Через некоторое время дядя приехал с гастролей, и мать маленького Нодара предложила брату послушать, как тот пытается играть на аккордеоне.

"Это было ночью, меня разбудили, я встал, взял аккордеон и начал играть. Он послушал меня и сказал, что здесь что-то может получиться, и дядя стал заниматься со мной", - отмечает Нодар Сагария.

Через полтора месяца занятий, маленький музыкант стал играть не только на белых, но и на черных клавишах. "Затем меня определили в Гудаутскую музыкальную школу, и там, как говорится, у меня начались плотные отношения с музыкой", - говорит он.

© Foto / из личного архива Нодара Сагария Нодар Сагария на занятиях в музыкальной школе

Как-то раз, придя домой из музыкальной школы, Нодар Сагария сообщил родителям, что ему нужен аккордеон, тогда он был дорогой, стоил 216 рублей. И, несмотря на небольшой бюджет семьи, аккордеон Нодар получил. Учась в музыкальной школе, он принимал участие в школьных олимпиадах.

"После того как закончил школу я приехал в Сухум поступать в институт, меня пригласили в институтский оркестр, там я играл на ионике. Так начал развиваться мой творческий путь, но приобщил меня к музыке мой дядя", - отметил Сагария.

Любимая группа – "Битлз"

С самого юношеского возраста Нодар Сагария, как и миллионы людей по всему миру, слушал знаменитую ливерпульскую четверку "Битлз".

"В то время все были поглощены гениальной, с моей точки зрения, группой. Мы слушали только их, я начинал с народного материала, но уже позже эта группа дала толчок", - подчеркнул Нодар Сагария.

Любимых исполнителей он слушал с помощью пленочных магнитофонов.

"Кто-то приобретал запись, слушали, в те годы достать записи было проблемой, несмотря на это, умудрялись слушать их", - сказал музыкант.

Как оказался в "Апсны 67"

Приехав в Сухум, Нодар Сагария стал играть в институтском оркестре, его пригласили в ансамбль "Райда".

"Я попал в хороший коллектив. Там я многому научился. "Апсны 67" создали в 1967 году, а через год их пригласили на знаменитую передачу, которая называлась "Карусель", - вспоминает он.

Ансамбль "Апсны 67" создавал Шамиль Вардания, которого участники коллектива называли Батя.

"Он приложил очень много усилий для того, чтобы создать ансамбль. Художественным руководителем был Юрий Герия, он уезжал в Ленинград, и меня пригласили в 1972 году. Я начал играть на гитаре и петь бэк вокал", - говорит музыкант.

© Foto / из личного архива Нодара Сагария Выступление ансамбля "Апсны 67"

С тех пор Нодар Сагария стал участником группы "Апсны 67". Свое первое выступление в составе группы музыкант помнит отчетливо, это было в 1972 году в Госфилармонии.

"Потом начались гастрольные поездки, в 1974 году по обмену творческими коллективами мы были в Риге. В то время в Латвии проходил фестиваль, куда нас пригласили выступить вне конкурса, зрители нас хорошо приняли, это был успех. Мы получили приз зрительских симпатий, приз лучшего инструменталиста. После этого творческая карьера пошла в гору", - рассказал он.

В репертуаре коллектива тогда и сейчас преобладают абхазские песни.

"У нас были хорошие аранжировщики, мы старались переделывать народные песни в эстраду, с элементами современных звуков", - подчеркнул Сагария.

Многие песни, которые исполняет "Апсны 67", такие как "Са суардын", "Наныкьара", "Фама", стали настоящими хитами.

© Foto / из личного архива Нодара Сагария В репертуаре коллектива тогда и сейчас преобладают абхазские песни

"Есть такой стиль в музыке, как попурри, мы старались включить несколько хороших народных песен в одну композицию. Одновременно мы пропагандировали и народную песню, и эстрадную. Если песня делается и поется с душой, то она будет близка людям. Мы ездили в Камбоджу, репертуар был весь абхазский. Когда мы исполнили песню "Шьышь-нани", не понимая наш язык, люди настолько были впечатлены, что мы пели ее по два раза", - вспоминает участник группы "Апсны 67".

Несмотря на то, что люди не знали абхазского языка, они близко принимали ее, говорит он.

"Эта была наша главная задача, донести информацию о себе, что мы за народ, откуда приехали. Любую песню, если она через тебя прошла, поймет любой зритель в каждой стране", - подчеркнул Нодар Сагария.

Как сегодня живет легендарная группа

Легендарная абхазская группа "Апсны 67" продолжает жить, проводятся репетиции, музыканты выступают перед публикой с полюбившимися песнями и с новыми произведениями.

"Мы активно работаем с композитором Русланом Агумава, с моей точки зрения, это один из лучших композиторов, который знает колорит абхазской песни. Сейчас модно петь песни, в которых зарубежная музыка, а слова абхазские, я этого не понимаю, я считаю, что петь надо свои песни. Лучше англичан и русских мы не споем, надо исполнять свои произведения", - считает он.

© Foto / из личного архива Нодара Сагария Вокально-инструментальный ансамбль "Апсны 67"

Вокально-инструментальный ансамбль "Апсны 67" был создан в 1967 году. Сегодня в составе ВИА "Апсны 67" выступают Нодар Сагария, Рафаил Гагулия, Геннадий Бебия, Аркадий Крия и Людмила Гумба. В репертуаре ансамбля более 100 песен. Тридцать из них вошли в первый альбом ансамбля "Золотая коллекция "Апсны 67".