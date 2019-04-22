Танцующее пламя: отчетный концерт "Амцабз" в Москве

Около 80 юных танцоров, 20 зажигательных номеров, живой оркестр и новые костюмы: детский ансамбль абхазского танца "Амцабз" удивил зрителей своим искусством на отчетном концерте в Москве.

Анжелика Бения, Sputnik.

Детский московский ансамбль абхазского танца "Амцабз", объединяющий детей разных национальностей и возрастов, показал на отчетном концерте в Москве не только зажигательные абхазские танцы, но и танцы народов Северного Кавказа.

Сегодня в ансамбле более 100 детей, все они московские школьники. Помимо абхазов, в творческом коллективе танцуют армяне, азербайджанцы, дагестанцы, русские и ингуши.

Взять весь Кавказ

На отчетном концерте "Амцабз" впервые представил танец "Абхазская свадьба", осетинский танец "Хонга-Кафта", армянский танец "Tchermak Aghavni", инструментальный номер на барабанах "Ритмы Кавказа". По словам хореографа и руководителя ансамбля Лаши Марыхуба, скромный репертуар "Амцабз" в скором времени пополнится и другими кавказскими танцами.

© Foto / Лев рыжков "Амцабз" стал призером чемпионата России по народным танцам

"Чтобы никого не ущемлять, мы стараемся по возможности охватывать разные культуры. Планируем взять весь Кавказ. В нашем коллективе интернационал, мы хотим, чтобы было комфортно и интересно учиться всем танцорам", – добавил Лаша Марыхуба.

С самого начала создания "Амцабз" стремительно развивается, постоянно расширяет репертуар и достойно заявляет о себе на различных московских и международных фестивалях, возвращаясь после каждого с кубками победителей.

Следующий сезон обещает порадовать зрителей новыми номерами и гастролями, отметил хореограф.

"Третьим отчетным концертом мы хотели показать, что не стоим на месте, каждый год добавляем новые танцы, увеличиваем количество детей, шьем костюмы. Помимо основного состава, который работает на фестивалях, у нас есть и малыши, которые тянутся на сцену. Мы стараемся мотивировать их такими концертами", – сказал хореограф.

Язык пламени

Яркие номера, замечательные костюмы, чудесная музыка – слагаемые прекрасного концерта, а еще, конечно же, талант и творчество руководителей, мастеров своего дела, замечательных хореографов, отдающих себя детям уже долгие годы, отметил глава Московской абхазской диаспоры Беслан Агрба.

"Талант педагогов и стремление сделать дело на "отлично" приводят к таким результатам. Вспоминаю годы, когда ансамбль создавался. Первые дети, которые тогда пришли в коллектив, танцуют до сих пор и теперь в некоторых семьях по двое-трое детей в ансамбле. Теперь уже и родители могли бы создать свой отдельный ансамбль", – добавил Агрба.

Популяризируя культуру Абхазии, ансамбль вносит вклад в создание имиджа Абхазии, отметила советник посольства Республики Абхазия в Российской Федерации Татьяна Гулиа.

Лев Рыжков Абхазские каникулы ансамбля "Амцабз"

"Потрясающий репертуар, изумительный живой звук оркестра. Чувствуется, как дети стремительно растут творчески. У еще молодого коллектива в последние несколько лет обозначился очень серьезный качественный скачок в развитии, о чем свидетельствуют награды, которые ансамбль регулярно завоевывает на российских и международных конкурсах. Спасибо большое педагогам, которые поднимают "Амцабз" по ступенькам мастерства все выше и выше", – сказала Татьяна Гулиа.

Отчетный концерт был проведен в Москве в Доме Культуры имени Плеханова 21 апреля.

Детский московский ансамбль абхазского танца "Амцабз" был создан в 2012 году. В переводе с абхазского его название означает язык пламени или пламя.