01:10 23 Апреля 2019
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD63.79
  • EUR71.72
Поиск

Кольцо декабриста Оболенского продали на аукционе

© Foto / предоставлено аукционным домом "12 стульев"
Культура
Получить короткую ссылку
27 0 0

"Кандальные" кольца были придуманы и впервые изготовлены братьями Николаем и Михаилом Бестужевыми из оков, которые были сняты с декабристов по императорскому указу 1828 года.

СУХУМ, 22 апр – Sputnik. Кольцо, выкованное из кандалов братьями Бестужевыми для декабриста Евгения Оболенского, продано на аукционе за шесть миллионов рублей, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу аукционного дома "12-й стул".

Альберт Эйнштейн
© Sputnik / Александр Демьянчук
Письма Эйнштейна о "безумии Гитлера" продали с аукциона

Отмечается, что реликвии декабристов впервые были выставлены на открытые торги.

Стартовая цена кольца составила 2,5 миллиона рублей.

"Кандальные" кольца были придуманы и впервые изготовлены братьями Николаем и Михаилом Бестужевыми из оков, которые были сняты с декабристов по императорскому указу 1828 года. Одно из первых колец было выполнено для Варвары Петровны, супруги Евгения Оболенского, который отбывал ссылку на Нерчинском руднике вместе с братьями Бестужевыми.



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Трагедия на Шри-Ланке: последствия серии взрывов
Страсти по театру: что принесла сухумская "Библионочь"
Как выбрать и покрасить яйца к Пасхе
Как правильно выбрать яйца к Пасхе

Соцсети

Sputnikabkhazia