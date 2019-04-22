Кольцо декабриста Оболенского продали на аукционе

"Кандальные" кольца были придуманы и впервые изготовлены братьями Николаем и Михаилом Бестужевыми из оков, которые были сняты с декабристов по императорскому указу 1828 года.

СУХУМ, 22 апр – Sputnik. Кольцо, выкованное из кандалов братьями Бестужевыми для декабриста Евгения Оболенского, продано на аукционе за шесть миллионов рублей, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу аукционного дома "12-й стул".

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Отмечается, что реликвии декабристов впервые были выставлены на открытые торги.

Стартовая цена кольца составила 2,5 миллиона рублей.

"Кандальные" кольца были придуманы и впервые изготовлены братьями Николаем и Михаилом Бестужевыми из оков, которые были сняты с декабристов по императорскому указу 1828 года. Одно из первых колец было выполнено для Варвары Петровны, супруги Евгения Оболенского, который отбывал ссылку на Нерчинском руднике вместе с братьями Бестужевыми.