Икона стиля Одри Хепберн: чем актриса покоряла зрителей

Признанной иконе стиля, британской актрисе и модели Одри Хепберн исполнилось бы 90 лет в субботу 4 мая.

СУХУМ, 4 мая — Sputnik. Одри Хепберн - одна из самых высокооплачиваемых актрис своего времени, она снималась с лучшими актерами тех лет. А в историю моды кинозвезда вошла как муза модельера Юбера Живанши и настоящая икона стиля 1950-1960-х годов. РИА Новости вспоминает фильмы, сформировавшие ее образ.

"Римские каникулы" (1953)

© Paramount Pictures (1953) Кадр из фильма "Римские каникулы"

В 1951 году Одри Хепберн сыграла артистку балета в фильме "Секретные люди". Это не принесло ей успеха, хотя уже там она была такой, какой ее позже запомнили зрители: естественной, простой и трогательной.

Слава пришла, когда на экраны вышли "Римские каникулы", где начинающая актриса снялась с Грегори Пеком. За роль принцессы, которая провела в Риме один день как обычная туристка, Хепберн удостоилась "Оскара".

Еще одну статуэтку фильм получил за работу художницы по костюмам Эдит Хед. Именно она создала образ принцессы, которая постепенно, эпизод за эпизодом, превращается в простую девушку: роскошные наряды сменяются повседневной юбкой с блузой.

"Сабрина" (1954)

© Paramount Pictures (1954) Кадр из фильма "Сабрина"

Эта картина положила начало многолетнему сотрудничеству и дружбе Одри Хепберн с модельером Юбером Живанши. Они познакомились в 1953-м, когда актриса подыскивала себе костюмы для новой роли.

Костюмером ленты вновь была Эдит Хед, однако студия решила предоставить Одри свободу в выборе нарядов. Та заинтересовалась коллекциями Живанши, поскольку он шил именно такие вещи, какие она предпочитала в жизни.

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В то время Хепберн еще путали с известной однофамилицей — Кэтрин Хепберн. Живанши не был исключением.

В их первую встречу о пошиве нарядов для Одри речь не шла, модельер предложил актрисе уже готовую одежду. Впрочем, актриса была довольна тем, что увидела, и выбрала несколько нарядов.

В фильме "Сабрина" героиня Хепберн преображается из простушки в роскошную красавицу. В картине у нее несколько платьев, запомнившихся зрителям. В одном из них Сабрина возвращается домой из Парижа.

Другой наряд — черное платье с бантиками на плечах — актриса особенно любила за вырез, скрывавший, как ей казалось, ее некрасивые ключицы. Но самый эффектный туалет — белое платье с черной вышивкой и съемным шлейфом, в котором героиня появляется на торжественном семейном вечере.

"Завтрак у Тиффани" (1961)

Кадр из фильма "Завтрак у Тиффани"

Актриса, соглашаясь на ту или иную роль, сразу оговаривала, что снимается она только в нарядах Живанши. После "Сабрины" была "Забавная мордашка" (1957). Но самым хрестоматийным фильмом стал, конечно, "Завтрак у Тиффани".

Фотография, сделанная к этой картине, считается одним из самых популярных изображений второй половины ХХ века: актриса стоит в черном платье с открытыми плечами, на шее — нитки жемчуга, волосы убраны в высокую прическу, в руке — мундштук с сигаретой. В финальной сцене Одри появляется в бежевом тренче — по сей день этот образ используют в модных журналах в статьях в духе "учимся носить вещи, как звезды кино".

"Моя прекрасная леди" (1964)

© AP Photo Одри Хепберн появляется в роли Элизы Дулиттл в фильме "Моя прекрасная леди", 1964

Мюзикл "Моя прекрасная леди" по пьесе Бернарда Шоу "Пигмалион" — новый этап в карьере актрисы. Она собиралась исполнить все музыкальные номера и усердно занималась с преподавателем по вокалу. Однако продюсер картины все же заменил ее голос профессиональным исполнением Деборы Карр: у Одри был красивый тембр, но ограниченный диапазон.

Художник картины Сесил Битон, британский классик модной фотографии, создал для Хепберн несколько выдающихся нарядов. В фильме особенно выделяется эпизод в Аскоте.

Для этой сцены, вошедшей в историю кинематографа, Битон подготовил 150 роскошных женских платьев и сотню мужских костюмов. Все гости королевских скачек одеты в элегантные черно-белые наряды.

На этом фоне героиня Хепберн не должна была затеряться, при этом ее образ, по замыслу, немного перегружен — ведь она впервые выходит в свет. Кружевное платье Одри дополнено шляпой с огромным бантом, перьями и цветами, а также зонтиком и сумочкой.

"Как украсть миллион" (1966)

© World Wide Productions (1966) Кадр из фильма "Как украсть миллион"

В фильме "Как украсть миллион" Одри вновь одевал Юбер Живанши. Он задумал создать модные и молодежные костюмы. Кутюрье обещал, что Одри будет выглядеть как стиляга. Актриса, увидев эскизы, отбросила все сомнения.

Друг и выдающийся модельер сделал для нее костюмы, которые потом все копировали: в моду вошли шляпы в форме каски, большие темные очки, высокие сапоги и жакеты наподобие тех, что Одри носит в картине.

А черное кружевное платье чуть ниже колена, дополненное кружевной маской, стало одним из главных имиджей Хепберн.

Кстати, почти сразу после знакомства с актрисой Живанши поставил у себя в ателье ее манекен. На нем подгоняли все наряды для Одри, и их ни разу не приходилось перешивать. Не переделывали и сам манекен — актриса всю жизнь сохраняла изящную фигуру.