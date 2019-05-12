Спектакли, выставка и конкурс: культурные события в Абхазии на неделю

Информационное агентство и радио Sputnik Абхазия предлагает еженедельную афишу проводимых в Абхазии театральных представлений, филармонических и эстрадных концертов, выставок, киносеансов и других культурных событий.

Сария Кварацхелия, Sputnik

Афиша культурных событий Абхазии с 13 по 19 мая.

РУСДРАМ

В Русском драматическом театре 14 и 15 мая в 19:00 покажут "Все мои сыновья" в постановке Антона Киселюса. История о матери, которая не верит в смерть своего сына, чье исчезновение связано с переплетением странных обстоятельств. Ложь и малодушие, вина и раскаяние сопровождают актеров и вызывают слезы у зрителей.

© Sputnik / Томас Тхайцук Спектакль "Все мои сыновья" в РУСДРАМе

17 мая в 19:00 состоится спектакль "Широколобый", который впервые предстал перед абхазским зрителем в июне 2018 года в рамках Международного фестиваля культуры Фазиля Искандера. "Широколобый" – история о любви, предательстве, жизни и смерти – о самых волнующих человека темах. Все это Фазиль Искандер передает в аллегорической форме через образы животных. Почти все сцены мы видим глазами главного героя – Широколобого (Люпчо Спасов). Автор инсценировки и режиссер-постановщик Искандэр Сакаев.

© Sputnik / Илона Хварцкия Спектакль "Братец Кролик & Братец Лис" в РУСДРАМе

А уже 18 мая в 12:00 в РУСДРАМе покажут детский спектакль "Братец Кролик & Братец Лис" режиссера Анастаса Кичика. Яркий, динамичный и добрый детский спектакль приобрел поклонников не только среди детей, но и полюбился многим взрослым.

Абхазская филармония

В Абхазской Госфилармонии 14 мая в 13:00 артисты Сочинской филармонии покажут музыкальную сказку "По щучьему велению".

16 и 17 мая в 18:00 в Абхазской госфилармонии пройдет конкурс детско-юношеских хореографических коллективов Абхазии "Адзыхь".

ЦВЗ

17 мая в 12:30 в ЦВЗ откроется персональная выставка Виталия Джения.