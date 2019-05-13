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Игра Престолов

Опубликован тизер последнего эпизода финального сезона "Игры престолов"

© Foto / HBO
Культура
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Последнюю серию саги зрители смогут увидеть уже 20 мая.

СУХУМ, 13 мая - Sputnik. Компания HBO опубликовала в официальном аккаунте сериала "Игра престолов" в YouTube трейлер последней шестой серии финального сезона.

В трейлере мелькает армия Дейнерис Таргариен, а также развалины Королевской Гавани.

Телесериал "Игра престолов" снят по фэнтези-циклу Джорджа Мартина "Песнь льда и пламени". Действие романов и сериала происходит на двух вымышленных континентах, где ряд аристократических родов соперничает за господство над семью королевствами Вестероса, в то время как всему человечеству грозит уничтожение из-за нашествия потусторонних сил.

Сериал впервые вышел в 2011 году, сейчас идет восьмой сезон.

 

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