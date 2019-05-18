За короткий метр: "Меня зовут Махаз" стал лауреатом на фестивале "Кинокавказ"

СУХУМ, 18 мая – Sputnik, Сария Кварацхелия. Фильм абхазского режиссера Инара Нармания "Меня зовут Махаз" стал победителем фестиваля "Кинокавказ", который прошел в Нальчике 17 мая, рассказал корреспонденту Sputnik сам режиссер.

"Я увидел, что проводится такой кинофестиваль и решил, почему бы не отправить туда заявку. Мы уже участвовали во многих кинофестивалях, которые проводятся в разных странах, а вот на Северном Кавказе еще не были. Я подумал, что будет интересно. И без каких-либо ожиданий и мыслей отправил туда заявку. И вот вчера узнали, что победили в номинации короткометражного кино. Приятно", – сказал он.

© Sputnik / Томас Тхайцук Нармания об успехе своего фильма на кинофестивалях: привлекает язык и культура Абхазии

Картина "Меня зовут Махаз" уже побеждала в номинации "Лучший режиссер короткометражного фильма" на фестивале кино в Архангельске 9 декабря прошлого года, а также на Международном кинофестивале короткометражных игровых фильмов "KONIK Film Festival" в Москве в августе 2018 года. Тогда же на фестивале короткометражного кино в Калининграде фильм получил приз жюри "За самобытное творческое решение".

На Сухумском международном кинофестивале, который проходил в Абхазии в апреле 2018 года, фильм завоевал третье место. Короткометражка также получила специальный приз "Самое оригинальное прочтение новеллы".

Северо-Кавказский молодежный фестиваль "Кинокавказ" – конкурс короткометражных и полнометражных игровых, документальных телевизионных фильмов, а также социальных видеороликов. Он проводится в Нальчике уже во второй раз.