Театральные дебюты и кинопремьера: культурные события в Абхазии на неделю

Информационное агентство и радио Sputnik Абхазия предлагает еженедельную афишу проводимых в Абхазии театральных представлений, филармонических и эстрадных концертов, выставок, киносеансов и других культурных событий.

Асмат Цвижба, Sputnik

Афиша культурных событий Абхазии с 20 по 26 мая.

РУСДРАМ

В Русском драматическом театре 21 мая в 19:00 покажут постановку "Хаджи-Мурат" по одноименному произведению Льва Толстого, а 24 мая в 19:00 на сцене театра покажут уже полюбившуюся зрителям комедию "Примадонны".

© Foto / РУСДРАМ Показ спектакля “Хаджи-Мурат” в Саранске

Абхазская государственная филармония

20 мая в 18:00 в Абхазской госфилармонии впервые с сольным концертом выступит юный пианист Барас Куджба. В программе также выступление Государственного Камерного оркестра Абхазии. В концерте примут участие скрипачка Мария-Эмилия Терзян-Хагба. Вход свободный.

21, 25 и 26 мая в 15:00 и 19:00 в Госфилармонии представят премьеру – художественный фильм Тимура Тания "Спасибо деду за Победу". Фильм уже был презентован московским зрителям, в Абхазии массовой публике его покажут впервые.

© Sputnik Илона Хварцкия Архивное фото филармонии

22 мая в 18:00 в филармонии состоится концерт хореографического ансамбля "Эрцаху" к 45-летию коллектива, а 24 мая в 18:00 детский ансамбль "Абаза" даст свой сольный концерт.

Абхазский государственный Молодежный театр

22 и 23 мая в 18:30 на сцене Абхазского драматического театра состоится премьера Государственного Молодежного театра – спектакль "Последний из ушедших" по мотивам одноименного романа Баграта Шинкуба.

ЦВЗ

С 17 по 28 мая в Центральном выставочном зале Сухума пройдет выставка работ художника Виталия Джения.

День памяти жертв Кавказской войны и насильственного выселения горских народов Кавказа

Память жертв Кавказской войны почтут в Абхазии 21 мая

20 мая в 11:00 в Министерстве по репатриации состоится конференция, на которой будут доклады по теме Кавказской войны, махаджирства и возвращения махаджиров на историческую родину.

© Sputnik / Томас Тхайцук День памяти жертв Кавказской войны

21 мая памятные мероприятия открываются с марафонского забега в 11:00 на Гумистинском мосту.

В 13:00 на площади перед Абхазским драмтеатром на асфальте будет конкурс детского рисунка на тему махаджирства, на котором также будут разыгрываться призы. А уже в 14:00 в фойе драмтеатра откроется выставка абхазских художников на тему махаджирства.

В 18:30 на площади Багапш начинается сбор участников траурного шествия, которые в 19:30 от площади Багапш направляются к памятнику Махаджирам.

В 20:00 по всей республике объявляется минута молчания, сразу после которой начинается памятный митинг.

После митинга состоится телемост Абхазия-Северный Кавказ-Турция. Затем участники мероприятия зажгут памятный костер "нартский костер". В память о жертвах Кавказской войны Людмила Гумба исполнит песню "Шьишь-нани" (Колыбельная махаджиров) на стихи Народного поэта Абхазии Баграта Шинкуба. Участники мероприятия опустят венки в море.

Гудаута

22 и 24 мая в 15:00 и 18:00 в Доме культуры Гудауты покажут кинопремьеру режиссера Тимура Тания "Спасибо деду за Победу".