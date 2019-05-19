Театральные дебюты и кинопремьера: культурные события в Абхазии на неделю

Асмат Цвижба, Sputnik
Афиша культурных событий Абхазии с 20 по 26 мая.
РУСДРАМ
В Русском драматическом театре 21 мая в 19:00 покажут постановку "Хаджи-Мурат" по одноименному произведению Льва Толстого, а 24 мая в 19:00 на сцене театра покажут уже полюбившуюся зрителям комедию "Примадонны".
Абхазская государственная филармония
20 мая в 18:00 в Абхазской госфилармонии впервые с сольным концертом выступит юный пианист Барас Куджба. В программе также выступление Государственного Камерного оркестра Абхазии. В концерте примут участие скрипачка Мария-Эмилия Терзян-Хагба. Вход свободный.
21, 25 и 26 мая в 15:00 и 19:00 в Госфилармонии представят премьеру – художественный фильм Тимура Тания "Спасибо деду за Победу". Фильм уже был презентован московским зрителям, в Абхазии массовой публике его покажут впервые.
22 мая в 18:00 в филармонии состоится концерт хореографического ансамбля "Эрцаху" к 45-летию коллектива, а 24 мая в 18:00 детский ансамбль "Абаза" даст свой сольный концерт.
Абхазский государственный Молодежный театр
22 и 23 мая в 18:30 на сцене Абхазского драматического театра состоится премьера Государственного Молодежного театра – спектакль "Последний из ушедших" по мотивам одноименного романа Баграта Шинкуба.
ЦВЗ
С 17 по 28 мая в Центральном выставочном зале Сухума пройдет выставка работ художника Виталия Джения.
День памяти жертв Кавказской войны и насильственного выселения горских народов Кавказа
Память жертв Кавказской войны почтут в Абхазии 21 мая
20 мая в 11:00 в Министерстве по репатриации состоится конференция, на которой будут доклады по теме Кавказской войны, махаджирства и возвращения махаджиров на историческую родину.
21 мая памятные мероприятия открываются с марафонского забега в 11:00 на Гумистинском мосту.
В 13:00 на площади перед Абхазским драмтеатром на асфальте будет конкурс детского рисунка на тему махаджирства, на котором также будут разыгрываться призы. А уже в 14:00 в фойе драмтеатра откроется выставка абхазских художников на тему махаджирства.
В 18:30 на площади Багапш начинается сбор участников траурного шествия, которые в 19:30 от площади Багапш направляются к памятнику Махаджирам.
В 20:00 по всей республике объявляется минута молчания, сразу после которой начинается памятный митинг.
После митинга состоится телемост Абхазия-Северный Кавказ-Турция. Затем участники мероприятия зажгут памятный костер "нартский костер". В память о жертвах Кавказской войны Людмила Гумба исполнит песню "Шьишь-нани" (Колыбельная махаджиров) на стихи Народного поэта Абхазии Баграта Шинкуба. Участники мероприятия опустят венки в море.
Гудаута
22 и 24 мая в 15:00 и 18:00 в Доме культуры Гудауты покажут кинопремьеру режиссера Тимура Тания "Спасибо деду за Победу".