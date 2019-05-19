Представитель Нидерландов одержал победу на Евровидении-2019

Исполнительный директор "Евровидения" Йон Ола Санд официально объявил на пресс-конференции, что следующий конкурс пройдет в мае 2020 года в Нидерландах.

СУХУМ, 19 мая — Sputnik. Победу в международном песенном конкурсе Евровидение-2019 одержал представитель Нидерландов Дункан Лоуренс с песней Arcade, сообщает РИА Новости.

Лоуренс по результатам голосования зрителей и профессионального жюри набрал 492 балла. Второе место занял итальянец Mahmood с песней Soldi (465 баллов), а Сергей Лазарев, набравший 369 баллов, замкнул первую тройку.

"Это за большие мечты, это за музыку прежде всего. Я очень рад быть здесь сегодня. Я не могу подобрать слова, знаете, чтобы описать, что я чувствую... Я очень счастлив! Моя мечта осуществилась!" - сказал Лоуренс журналистам.

Победитель признался, что не знает, почему зрители отдали свои голоса именно за него. "Я не знаю, надеюсь, что это все музыка, стихи, история, которая за этим всем стоит, само выступление", - поделился впечатлениями Лоуренс.

"Думаю, что секрет в том, чтоб быть открытым, искренним и делать музыку. Еще год назад я был самым ординарным певцом, пишущим песни из спальни, а сейчас я здесь", - резюмировал представитель Нидерландов.

Певец Сергей Лазарев обратил внимание на "некую предвзятость" по отношению к России, которая сказывается на итогах "Евровидения" и не дает ей стать победителем конкурса.

"Я не знаю, что надо сделать такого, чтобы как-то Россию. Я вижу какую-то некую предвзятость, может быть, к политике России, может быть, вообще к стране. Хотя, что касается журналистов, нужно отдать им должное: в этом году меня гораздо меньше доставали политическими вопросами. Очень дружественно были настроены и фанаты, и СМИ", - заявил Лазарев журналистам.

Певец добавил, что был "обласкан вниманием" публики, поэтому в этом плане ему не к чему придраться.

"Жюри - может быть, им просто не понравилось, так тоже возможно. Я не знаю, участники были достойные, разноплановые, разные, конкуренция была серьезнейшая в этом году", - заключил Лазарев.

По мнению артиста, были страны, которые вновь не захотели рассмотреть номер России, например, Грузия. "Очень хочется посмотреть, как проголосовали зрители в тех странах, где жюри нам давали 0 баллов", - сказал Лазарев.

Видео с выступлением россиянина с композицией Scream в полуфинале Евровидения стало лидером по количеству просмотров на Youtbe-канале конкурса среди других участников. За два дня ролик посмотрели более 4,2 миллиона раз. Выступление победителя конкурса на том же этапе собрало 2,2 миллиона просмотров и стало третьим по популярности.

Финал конкурса состоялся в субботу в Тель-Авиве. В борьбе за победу участвовали исполнители из 26 стран. Евровидение в третий раз за свою историю прошло в Израиле. Конкурс открылся в минувшее воскресенье на берегу Средиземного моря. Официальное открытие состоялось в центре Тель-Авива, где представители 41 национальной делегации торжественно прошли по "оранжевой дорожке". Девиз этого года — Dare to Dream, который призывает смело мечтать.