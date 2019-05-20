Король Лир абхазской сцены: 105 лет со дня рождения Шараха Пачалиа

Со дня рождения Народного артиста СССР и Абхазской АССР Шараха Пачалиа прошло 105 лет. Об актерских достижениях Короля Лира абхазской сцены и о том, почему его считают великим актером, читайте в материале Sputnik.

Бадрак Авидзба, Sputnik

Знакомство с великим

Главный режиссер Ткуарчалского государственного театра комедии имени Шараха Пачалиа Сырбей Сангулия рассказал о том, как ему посчастливилось познакомиться с одним из лучших абхазских актеров.

Sputnik, Бадрак Авидзба Народный артист СССР и Абхазской АССР Шараха Пачалиа

Было это в 1973 году на репетиции спектакля "Песня о скале" по произведению Баграта Шинкуба. В постановке Шарах Пачалиа исполнял главную роль – образ Хаджарата Кяхба, а молодой Сырбей Сангулия участвовал в массовке в одной из сцен.

"Я, конечно, о нем слышал очень много, что он большой актер, но впервые увидел на сцене. Перед началом репетиции спектакля "Песня о скале" я увидел, что за кулисами кто-то стоит и готовится выйти на сцену. Тогда я спросил, кто это, и мне сказали, это великий актер Шарах Пачалиа", - вспомнил он.

© Sputnik Томас Тхайцук Комедия в память: театр Ткуарчала отметит гастролями 105-летие Шараха Пачалиа

Когда Пачалиа начал репетировать главную роль, это восхитило молодого Сырбея Сангулия.

"Меня поразило то, как он перевоплотился на сцене, какая энергия исходила от него, это был образ, который нравился всем зрителям, так как он играл очень убедительно и профессионально", - говорит руководитель ткурчалского театра.

В чем величина актера

Рассуждая о природном таланте Шараха Пачалиа и о том, почему его считают великим актером, Сырбей Сангулия заметил, что это определение не дается просто так, а связано с даром, который был у Пачалиа.

"Он настолько глубоко вникал в роль, так мог выразить внутреннее состояние своего героя, что зритель забывал о том, что перед ними выступает актер, а видели, прежде всего, персонаж со всеми его переживаниями. Такое мастерство достигалось огромным трудом, надо иметь такую способность, чтобы перевоплощаться в другого человека, и это, конечно, сильно подкупало зрителей", - поделился мыслями Сангулия.

Помимо спектакля "Песня о скале", Сырбей Сангулия выступал в спектакле "Король Лир" в роли Освальда, Шарах Пачалиа исполнял главную роль.

Sputnik, Бадрак Авидзба Народный артист СССР и Абхазской АССР Шараха Пачалиа

"В этом спектакле Пачалиа сыграл великолепно роль Короля Лира. Всю драму главного героя он передал настолько точно и глубоко, что не поверить ему было невозможно. Также мне посчастливилось играть с ним в спектакле "Сейдык", правда у меня там была маленькая роль", - говорит он.

Вспомнил Сангулия и о том, как он стал работать в Ткуарчалском театре.

"Я благодарен ему, что стал работать в театре, это его заслуга. Он мне предложил работать в Народном театре, так он тогда назывался. Сегодня в репертуаре театра семь спектаклей, которые мы показываем как в Ткуарчале, так и по всей республике", - рассказал Сангулия.

В день рождения Шараха Пачалиа 20 мая во Дворце культуры Ткуарчала пройдет вечер памяти, который начнется в 15:00.

"Мы подготовили спектакль, видео-ролики, пригласили людей, которые его знали", - сказал он.

Шарах Пачалиа — Народный артист СССР и Народный артист Абхазской АССР. Родился актер 20 мая 1914 года в селе Аацы Гудаутского района.

В 1931 году окончил драматическую студию в Сухуме. В 1939 году окончил театральную студию при Тбилисском театре имени Шота Руставели. Сыграл более 150 ролей.

С начала 1960-х около двух лет работал основным режиссером Государственного театра Удмуртии в Ижевске, был режиссером театра в шахтерском Ткуарчале.

Пачалиа — основоположник и бессменный управляющий Ткуарчалского абхазского муниципального театра комедии.

Sputnik, Бадрак Авидзба Народный артист СССР и Абхазской АССР Шараха Пачалиа

Шарах Пачалиа написал для театра несколько пьес: "Большая свадьба" (1942), "Гунда" (1957), "Бессмертные", "Всесильный Мазлоу" и другие. Комедия "Гунда" была поставлена на сцене Закарпатского украинского музыкально-драматического театра в Ужгороде.

Шараха Пачалиа умер в ноябре 2000 года в Сухуме. Похоронен в Сухумском пантеоне писателей и публичных деятелей Абхазии.