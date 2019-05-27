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Очамчырский ансамбль песни и танца Ерцаху

Руководитель и артисты ансамбля "Ерцаху" получили награды от президента

© Sputnik / Илона Хварцкия
Культура
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Ансамбль народной песни и танца «Ерцаху» Очамчырского района отмечает 45-летие в понедельник 27 мая.

СУХУМ, 27 мая – Sputnik. Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба подписал указ о награждении руководителя ансамбля "Ерцаху" Вианора Логуа орденом "Ахьдз-Апша" III степени, сообщает пресс-служба главы государства. 

"За заслуги в развитии национального хореографического искусства, вклад в популяризацию абхазской культуры наградить орденом "Ахьдз-Апша" III степени Логуа Вианора Чичиковича, художественного руководителя ансамбля народной песни и танца "Ерцаху" Очамчырского района", - говорится в тексте указа. 

Вианор Логуа
© Sputnik / Томас Тхайцук
Вианор Логуа

Глава государства также подписал указ о присвоении почетного звания "Заслуженный артист Республики Абхазия" артистам ансамбля Маке Квициния, Дауру Пипия и Марине Шинелия. 

"За вклад в развитие хореографического искусства и популяризацию абхазской культуры присвоить почетное звание "Заслуженный артист Республики Абхазия" солистам ансамбля народной песни и танца "Ерцаху" Очамчырского района", -сообщает пресс-служба президента страны. 

Ансамбль "Ерцаху" был основан в 1974 году Народным артистом Абхазии Константином Ченегелия. За эти обладатель ордена годы "Ахьдз-Апша" III степени ансамбль "Ерцаху" побывал с гастролями в десятках стран мира, в том числе, в Турции, Румынии, Югославии. 

Мака Квициния и Марина Шинелия вокалисты ансамбля, а Даур Пипия - артист балета.

Орден Ахьдз-апша III степени
© Sputnik Томас Тхайцук
Орден "Ахьдз-апша" III степени
Теги:
Рауль Хаджимба


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