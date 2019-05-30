"Чернобыль" первый: составлен рейтинг самых популярных сериалов в истории

Сериал рассказывает об аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году и о героических усилиях по ликвидации ее последствий.

СУХУМ, 30 мая - Sputnik. Сериал "Чернобыль" на американском телеканале HBO на данный момент является самым популярным телешоу в истории по оценке пользователей сайта Internet Movie Database (IMDB), на несколько позиций опережая "Игру престолов", сообщает РИА Новости.

Согласно данным рейтинга "250 телешоу с наилучшим зрительским рейтингом за все время", "Чернобыль" получил среднюю оценку 9,6 балла из 10. Второе место занимает сериал "Планета Земля 2", замыкает первую тройку сериал "Братья по оружию", затем следуют "Во все тяжкие" и недавно завершившаяся на HBO киносага "Игра престолов".

© Foto / HBO Появился первый тизер американского сериала "Чернобыль"

Минисериал "Чернобыль" показывают по HBO по понедельникам. На данный момент вышли четыре серии из пяти.

IMDB — один из крупнейших в мире сайтов, посвященных кино и телевидению. В его базе данных более 5 миллионов фильмов и более 9 миллионов актеров, а число зарегистрированных пользователей превышает 80 миллионов.

На Чернобыльской станции 26 апреля 1986 года взорвался четвертый энергоблок. Общая площадь радиационного загрязнения в Белоруссии составили около 46,5 тысячи квадратных километров (23% от общей площади). На Украине были загрязнены 50 тысяч квадратных километров в 12 областях. Кроме того, от радиоактивного загрязнения пострадали 19 российских регионов с территорией почти 60 тысяч квадратных километров и населением 2,6 миллиона человек.