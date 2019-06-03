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Koktebel Jazz Party начал аккредитацию СМИ

© Sputnik / Максим Блинов
Культура
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Международный джазовый фестиваль Koktebel Jazz Party пройдет в поселке Коктебель в Крыму с 23 по 25 августа.

МОСКВА, 3 июн - Sputnik. В Крыму началась аккредитация для СМИ на международный джазовый фестиваль Koktebel Jazz Party, который пройдет в  поселке Коктебель с 23 по 25 августа.

© Sputnik / Алексей Мальгавко
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Подать заявку можно на сайте фестиваля. Аккредитация дает право освещения фестиваля, пользования пресс-центром, посещения пресс-мероприятий, посещения партера во время концертов, а также трансфера по маршруту Симферополь-Коктебель-Симферополь во все дни проведения мероприятий. В дни фестиваля СМИ смогут также пользоваться "горячей" линией.

Koktebel Jazz Party возник в 2003 году как частная инициатива родоначальника коктебельского джаза – журналиста Дмитрия Киселева. Маленький крымский поселок дал имя фестивалю, сегодня занимающему признанное место в списке мировых джазовых фестивалей. Имена звездных участников организаторы традиционно держат в секрете. В разные годы фестиваль посетили  легендарный джазовый барабанщик Джимми Кобб (США), лауреат премии "Грэмми" за лучший альбом латинского джаза Гонсало Рубакальба (Куба),  звезды ню-джаз Club Des Belugas (Германия), уникальный саксофонист Роберт Анчиполовский  (Израиль). Гостем KJP-2017 стал Президент РФ Владимир Путин.

Организатором фестиваля выступает медиагруппа "Красный Квадрат". С 2014 года Koktebel Jazz Party проводится при поддержке Министерства культуры Российской Федерации. Музыкальный партнер фестиваля - Радио JAZZ.

Теги:
Крым, джаз, Koktebel Jazz Party


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