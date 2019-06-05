Культпоход перед плей-офф: у сборной Абхазии был "выходной" на ConIFA-2019

Полуфинальный матч между сборными Абхазии и Западной Армении на чемпионате Европы ConIFA-2019 состоится 6 июня в 17:30.

СУХУМ, 5 июн – Sputnik, Бадрак Авидзба. Участники чемпионата Европы ConIFA-2019 побывали в древнем городе Нагорного Карабаха – Шуши, сказал в интервью Sputnik пресс-секретарь Федерации футбола Абхазии Алхас Манаргия.

"Это древний город с большой историей, сначала мы посетили Художественную галерею, где были выставлены очень интересные, на мой взгляд, экспонаты. Футболистам эти работы очень понравились, они очень заинтересованно разглядывали картины", - поделился он.

© Foto / Федерация футбола Художественная галерея в городе Шуши

Атмосферу национальной самобытности дополнял звучавший дудук (музыкальный духовой язычковой инструмент – ред.), и оркестр национальных инструментов.

"Звук дудука сближает тебя с тем, что ты видишь на холсте", - сказал Манаргия. Недалеко от Художественной галереи расположен Музей денег, который футболисты также посетили.

© Foto / Федерация футбола Абхазии Во время экскурсии в художественной галерее

"Армяне и деньги - это практически синонимы, поэтому там есть музей денег. Очень многие команды туда зашли посмотреть. Также мы были в очень живописном месте, которое было окружено крепостной стеной, на поляне жарили шашлыки. Было очень много разных яств, все безумно вкусно", - рассказал он.

Также футболисты побывали в ущелье неподалеку от города Шуши, место очень живописное, по ущелью течет река, заметил Манаргия.

© Foto / Федерация футбола Абхазии Игроки сборной Абхазии по футболу побывали в древнем городе Нагорного Карабаха – Шуши

В культурную программу также входил концерт.

"Для нас пели, танцевали, на этом мероприятии был государственный министр Нагорного Карабаха Араик Арутюнян, который подошел ко всем командам, поприветствовал и пожелал всем удачи. Он сказал, что знаком с абхазской командой, следил за играми нашей сборной на чемпионате мира в 2016 году. Он высоко оценил выступление Абхазии на нынешнем турнире", – отметил Алхас Манаргия.

Настрой на завтрашний полуфинальный матч с командой Западной Армении хороший, сказал пресс-секретарь Федерации футбола Абхазии.

"Ни у кого, кроме футболистов и тренеров, нет права присутствовать и слышать какие установки дает тренер в преддверии матча. Несмотря на то, что мы живем в одной гостинице и на одном этаже, этого никто не слышит и не видит, они работают, обстановка у них рабочая. Сегодня на культурной программе ребята очень сдержанно себя вели, я имею в виду, что они стараются отдыхать и набираться сил", - подчеркнул Манаргия.

© Foto / Федерация футбола Абхазии Игроки сборной Абхазии по футболу во время экскурсии по достопримечательностям древнего города Шуши в Нагорном Карабахе

Полуфинальный матч между сборными Абхазии и Западной Армении на чемпионате Европы ConIFA-2019 состоится 6 июня в 17:30.

"Мы одни из первых покинули культурное мероприятие, чтобы футболисты смогли отдохнуть. Раньше нас уехали осетины, команда Западной Армении не поехала на культурную программу, видимо, им эти места знакомы, и они решили отдохнуть", - подытожил Алхас Манаргия.

Конфедерация независимых футбольных ассоциаций ConIFA, основанная 7 июня 2013 года, объединяет сборные по футболу, официально не входящие в состав FIFA. Она насчитывает более 40 команд. В 2016 году турнир проводился в Абхазии, сборная которой в итоге заняла первое место.