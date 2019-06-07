До боли знакомо: как Сухум встретил "Визит старой дамы"

6 июня состоялась премьера спектакля "Визит старой дамы" в постановке режиссера Антона Киселюса. О том, как прошла премьера и как абхазский зритель принял спектакль, читайте в материале Sputnik.

Сария Кварацхелия, Sputnik

- Это было мощно! – восклицал молодой человек после "Визита старой дамы".

- Да, этот спектакль про нас, как будто с нашего города списали сценарий! – изумленно повторяла другая зрительница.

6 июня в РУСДРАМе состоялась премьера "Визита старой дамы". Спектакль, как с самого начала и обещал гендиректор театра, не оставил равнодушными многих. У выхода из театра зрители становились группами и еще долго обсуждали постановку, которая оказалась близкой и актуальной.

"Визит старой дамы" – про нашу жизнь. Это все про нас: про наш город, нашу страну, про то, что сейчас у нас происходит. Последние 25 лет прошли у меня перед глазами за один вечер. До боли знакомая тема. Я очень расстроилась, – призналась зрительница Манана Шамба. – Конечно, замечательный спектакль, замечательная постановка. Актеры играли великолепно. Джамбула Жордания я знала с другой стороны, как комичного актера. Но так прочувствовать роль! Просто слов нет. Очень актуальный и нужный спектакль на сегодняшний день. Заставляет задуматься".

А все начиналось так…

© Sputnik / Томас Тхайцук Спектакль "Визит старой дамы в РУСДРАМе"

Глубокое затемнение. На сцене появляются гюлленцы, которые пришли встречать Клару Цаханассьян. В старой мультимиллионерше горожане видят спасение от полного обнищания.

Вскоре слышится шум поезда, появляется и она, главная героиня действия Клара Цаханассьян (Анна Гюрегян – ред.), которая приехала не спасать людей, а мстить своему возлюбленному. Так закручивается сюжет пьесы, которая из любовной драмы перерастает в спектакль-выяснение отношений между Кларой и Иллом.

В спектакле поэтапно показывается, как жители разорившегося города Гюллен постепенно нищают не только материально, но и духовно.

Ранее в интервью Sputnik Абхазия режиссер Антон Киселюс признался, что спектакль, в первую очередь, делают два человека – Клара Цаханассьян (Анна Гюрегян – ред.) и Альфред Илл (Джамбул Жордания – ред.). Но в постановке в РУСДРАМе больше всех цепляет игра бургомистра (Кирилл Шишкин – прим.), который предстает перед зрителем то спокойным и уравновешенным, то суетным и нелепым градоначальником. Актер как никто другой передает, что гуманизм и сострадание – недоступная роскошь для обнищавших жителей Гюллена. Пожалуй, самый мощный эпизод – явление бургомистра к Альфреду. Он спокойно, как другу, вручает Иллу ружье: "Может, ты сам себя?" Спокойный тон бургомистра внушает и зрителю, что Илл, который когда-то подло поступил с молодой еще Кларой, бросил ее на произвол судьбы, действительно должен застрелиться и очиститься от грехов молодости.

© Sputnik / Томас Тхайцук Клара Цаханассьян (Анна Гюрегян )

Отдельного внимания достойны декорация, свет и музыка, которые наравне с игрой актеров становятся героями постановки и делают спектакль необычным и стильным.

"Визит старой дамы" - это спектакль о том, что нищий духом человек ради того, чтобы выжить, готов даже на убийство. В целом сложно давать оценку спектаклю "Визит старой дамы" в РУСДРАМе, сюжет которого до боли знаком абхазскому зрителю. Но одно точно, спектакль заставил задуматься зрителя, который, возможно, не был готов так прямо, в лоб встретиться с действительностью.