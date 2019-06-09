Юбилейный фестиваль "Кинотавр" открылся в Сочи

В Сочи с 9 по 16 июня проходит юбилейный 30-й открытый российский кинофестиваль "Кинотавр".

СУХУМ, 9 июн - Sputnik. Юбилейный 30-й российский фестиваль "Кинотавр" открыл в воскресенье в Сочи в Зимнем театре министр культуры России Владимир Мединский, сообщает РИА Новости.

По красной дорожке к Зимнему театру прошли: президент кинофестиваля Александр Роднянский, режиссеры Валерий Тодоровский, Иван Твердовский, Федор Бондарчук, Владимир Хотиненко, Павел Чухрай, актеры Леонид Ярмольник, Константин Хабенский, Ирина Горбачева, Павел Прилучный, Юрий Стоянов, Ирина Розанова и многие другие.

"Меня часто спрашивают, не смущает ли министерство культуры, что "Кинотавр" настойчиво позиционируется в блогосфере и СМИ, как альтернативный фестиваль и даже оппозиционный. Я всегда отвечаю: "Не смущает". "Кинотавр" стал признанным смотром современного кино, таким и должно быть искусство - ставить проблемы, заставлять зрителя задуматься", - отметил Мединский на открытии церемонии.

Министр пожелал кинематографистам интересных встреч и обсуждений на площадках фестиваля. Мединский также зачитал приветствие от президента России Владимира Путина.

"За прошедшее время фестиваль обрел крепкие традиции, зарекомендовал себя одним из наиболее авторитетных отечественных форумов, демонстрирующих глубокое, качественное, интересное кино. Взрастил целую когорту талантливых, ярких мастеров, достойно представляющих российский кинематограф на мировых творческих площадках", - сказано в тексте приветствия.

Кроме того, российский лидер подчеркнул, что "Кинотавр" - это всегда "большое, праздничное событие для жителей Сочи, для всех поклонников киноискусства в России".

"Желаю участникам успехов, плодотворного общения, вдохновения для реализации задуманных планов, а зрителям – добрых, незабываемых впечатлений", - добавляется в тексте приветствия.

Председатель попечительского совета, режиссер Федор Бондарчук прочитал приветственную телеграмму от премьер-министра Дмитрия Медведева.

Конкурс

В основную конкурсную программу в этом году вошли 15 картин: "Sheena 667" Григория Добрыгина, "Бык" Бориса Акопова, "Давай разведемся" Анны Пармас, "Куратор" Петра Левченко, "Люби их всех" Марии Агранович, "Мальчик русский" Александра Золотухина, "Большая поэзия" Александра Лунгина, "Верность" Нигины Сайфуллаевой, "Выше неба" Оксаны Карас, "Гроза" Григория Константинопольского, "Мысленный волк" Валерии Гай Германики, "Сторож" Юрия Быкова, "Керосин" Юсупа Разыкова, "Однажды в Трубчевске" Ларисы Садиловой, "Троица" Ян Гэ.

Председателем жюри основного конкурса в этом году стал актер Константин Хабенский. В жюри вошли композитор Алексей Айги, киновед Анжелика Артюх, режиссер Резо Гигинеишвили, сценарист и режиссер Наталия Мещанинова, оператор Алишер Хамидходжаев, актриса Анна Чиповская.

Фестиваль "Кинотавр" проходит в Сочи с 9 по 16 июня. Крупнейший российский кинофестиваль проходит в Сочи с 1991 года. Его учредил продюсер Марк Рудинштейн, президентом фестиваля был актер Олег Янковский. Президентом кинофестиваля с 2005 года является продюсер Александр Роднянский.