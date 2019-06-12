Ленни Кравиц выступит с концертом на "Кинотавре" в Сочи

В Сочи с 9 по 16 июня проходит юбилейный 30-й открытый российский кинофестиваль "Кинотавр".

СУХУМ, 12 июн - Sputnik. Американский певец, лауреат премии Грэмми Ленни Кравиц даст концерт 15 июня на юбилейном 30-м кинофестивале "Кинотавр" в Сочи, передает РИА Новости.

Выступление состоится 15 июня в концертном зале "Фестивальный". Концерт Кравица - первый из сюрпризов, обещанных президентом кинофестиваля Александром Роднянским по случаю тридцатилетия киносмотра. © Sputnik / Екатерина Чеснокова Юбилейный фестиваль "Кинотавр" открылся в Сочи

Ленни Кравиц - певец, мультиинструменталист, продюсер. Четыре раза получал премию Грэмми. Кравиц снимался в кино, в частности, в фильмах "Голодные игры", "Дворецкий", "Сокровище".

Конкурс

В основную конкурсную программу в этом году вошли 15 картин: "Sheena 667" Григория Добрыгина, "Бык" Бориса Акопова, "Давай разведемся" Анны Пармас, "Куратор" Петра Левченко, "Люби их всех" Марии Агранович, "Мальчик русский" Александра Золотухина, "Большая поэзия" Александра Лунгина, "Верность" Нигины Сайфуллаевой, "Выше неба" Оксаны Карас, "Гроза" Григория Константинопольского, "Мысленный волк" Валерии Гай Германики, "Сторож" Юрия Быкова, "Керосин" Юсупа Разыкова, "Однажды в Трубчевске" Ларисы Садиловой, "Троица" Ян Гэ.

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Председателем жюри основного конкурса в этом году стал актер Константин Хабенский. В жюри вошли композитор Алексей Айги, киновед Анжелика Артюх, режиссер Резо Гигинеишвили, сценарист и режиссер Наталия Мещанинова, оператор Алишер Хамидходжаев, актриса Анна Чиповская.

Фестиваль "Кинотавр" проходит в Сочи с 9 по 16 июня. Крупнейший российский кинофестиваль проходит в Сочи с 1991 года. Его учредил продюсер Марк Рудинштейн, президентом фестиваля был актер Олег Янковский. Президентом кинофестиваля с 2005 года является продюсер Александр Роднянский.