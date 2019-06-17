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В демонстрационном зале аукциона в рамках благотворительного вечера Фаберже и Россия. Энергия Любви в Москве.

Первый рисунок Гогена продали за 80 тысяч евро

© Sputnik / Кирилл Каллиников
Культура
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Поль Гоген изобразил шале Эрленбах-им-Зимменталь в регионе Бернского Оберланда в Швейцарии, когда ему было всего 17 лет.

СУХУМ, 17 июн – Sputnik. Рисунок швейцарского шале Эрленбах-им-Зимменталь, сделанный Полем Гогеном в 1865 году, ушел с молотка во Франции за 80 тысяч евро, сообщает РИА Новости со ссылкой на швейцарскую газету Matin.

Отмечается, что это самая ранняя известная работа художника, выполненная им в 17 лет по эскизам, сделанным его преподавателем по рисованию. Рисунок, считают эксперты, опровергает тезис о том, что Гоген – самоучка.

Аукцион проходил в воскресенье 16 июня в торговом доме Rouillac во французском городе Монбазон. Победитель, чье имя не разглашается, сумел выиграть лот по телефону, не находясь при этом в зале. Однако уточняется, что работа Гогена "вернется в Швейцарию".

© Foto / francebleu.fr
Первый рисунок Поля Гогена

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Теги:
аукционы, Швейцария, Поль Гоген


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