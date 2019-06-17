Первый рисунок Гогена продали за 80 тысяч евро

Поль Гоген изобразил шале Эрленбах-им-Зимменталь в регионе Бернского Оберланда в Швейцарии, когда ему было всего 17 лет.

СУХУМ, 17 июн – Sputnik. Рисунок швейцарского шале Эрленбах-им-Зимменталь, сделанный Полем Гогеном в 1865 году, ушел с молотка во Франции за 80 тысяч евро, сообщает РИА Новости со ссылкой на швейцарскую газету Matin.

Отмечается, что это самая ранняя известная работа художника, выполненная им в 17 лет по эскизам, сделанным его преподавателем по рисованию. Рисунок, считают эксперты, опровергает тезис о том, что Гоген – самоучка.

Аукцион проходил в воскресенье 16 июня в торговом доме Rouillac во французском городе Монбазон. Победитель, чье имя не разглашается, сумел выиграть лот по телефону, не находясь при этом в зале. Однако уточняется, что работа Гогена "вернется в Швейцарию".