В Сети появилось видео с ранее неизданной песней Фредди Меркьюри

СУХУМ, 20 июн — Sputnik. Компания Universal Music опубликовала на YouTube ранее не изданную версию песни лидера группы Queen Фредди Меркьюри "Time Waits For No One", сообщает РИА Новости.

"Песня появилась после двух лет работы всемирно успешного музыканта, автора песен и продюсера Дэйва Кларка, давнего друга Фредди", — сказано в описании.

Для новой версии песни использовались архивные записи с фортепианных репетиций. Помимо этого, было отреставрировано старое видео с Меркьюри.

Некоторые из песен Меркьюри не успели увидеть свет при жизни певца: они вошли в выпущенный в 1995 году альбом группы Queen под названием Made in Heaven ("Сделано на небесах").

В 2000-х годах группа Queen возобновила концертную деятельность без своего легендарного солиста.