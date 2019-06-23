Мальчик с кларнетом: как юный музыкант из Сочи подрабатывает в Сухуме

О том, как 12-летний юноша из Сочи приехал в Абхазию отдыхать и одновременно зарабатывать на новые лыжи, как кларнетом он услаждает слух сухумчан, какие мотивы он играет, и сколько денег уже заработал на лыжи, читайте в материале Sputnik.

Сария Кварацхелия, Sputnik

Сухумская набережная с недавних пор стала ассоциироваться у людей с уличными музыкантами. Кто-то играет на инструментах, а кто-то еще и поет.

Один из таких – 12-летний Ярослав Боряев из Сочи. Он уже второй год подряд вместе с родителями приезжает в Абхазию и удивляет жителей столицы игрой на кларнете.

"Два года назад мама познакомилась с одной женщиной, которую зовут Ксения Монжелей. Она рассказала нам об Абхазии, то, что здесь очень хорошо, очень красиво, очень культурно. И мы решили приехать сюда отдыхать", – рассказывает Ярослав.

Абхазия сразу понравилась юному музыканту. По его словам, здесь другая атмосфера. Природа и архитектура впечатлила его.

© Sputnik Ярослав решил выходить вечерами на Сухумскую набережную и зарабатывать на новые лыжи

В первый год Ярослав просто отдыхал и периодически занимался музыкой. А этом году он решил совмещать приятное с полезным. А точнее, выгодным. Он решил выходить вечерами на Сухумскую набережную и зарабатывать на новые лыжи.

"Я уже 10 лет занимаюсь спортом. Хочу иметь лыжи. Вот решил, почему бы не стать уличным музыкантом и не заработать самому", – с взрослым видом объясняет он.

Инициативу Ярослава поддержали его родители, которые всегда приходят с ним на набережную и с видимого расстояния наблюдают за его игрой.

Игра на кларнете нравится жителям и гостям Сухума. Как признается Ярослав, люди останавливаются, слушают, а щедрые из них оставляют деньги.

"Люди не удивляются моему занятию, здесь полно уличных музыкантов. Очень многие останавливаются, слушают мою игру. Многие говорят приятные слова, оставляют хорошие отзывы. Один раз даже подошла тетенька из Сухумского музучилища и сказала, что я очень профессионально играю. Это радует и вдохновляет", – признается юноша.

За пять дней Ярослав собрал семь тысяч рублей. На лыжи ему не хватает еще восьми тысяч.

Улица не мешает профессии

Ярослав Боряев – не самоучка. Он уже пять лет профессионально занимается уроками музыки. Его преподаватели не против того, что мальчик играет на улице.

"Я музыкой занимаюсь в музшколе. Умею играть более или менее. Уличным музыкантом стал, потому что хочу заработать себе на лыжи. Просто зарабатываю деньги на лыжи, просто, чтобы деньги всегда были в копилке. Все, что я в Абхазии заработаю, все уйдет на лыжи. Преподаватели не против того, что я играю на улице. Они наоборот, радуются. Они считают, что это полезно, у нас не будет боязни к сцене, то есть мы привыкаем к зрителю, слушателю и плюс мы зарабатываем деньги", – признался Боряев.

© Sputnik Ярослав Боряев – не самоучка. Он уже пять лет профессионально занимается уроками музыки

Репертуар Ярослава самый разнообразный. В нем сочетаются и Бах, и Фрэнк Синатра, и Битлз. Композицию юный музыкант выбирает по настроению. Если ему грустно, он играет классические произведения, а если весело, то джаз.

"Иногда кто-нибудь останавливается и просит сыграть что-нибудь на его вкус. Обычно это известные джазовые композиции. Если публика на задоре, то она просит сыграть что-нибудь бодренькое", – отмечает Ярослав.

Ярослав не собирается останавливаться на достигнутом. К следующему своему приезду он планирует включить в свой репертуар абхазские песни.