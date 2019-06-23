Спектакли, поэзия и музыка: культурная афиша в Абхазии на неделю

Информационное агентство и радио Sputnik Абхазия предлагает еженедельную афишу проводимых в Абхазии театральных представлений, филармонических и эстрадных концертов, выставок, киносеансов и других культурных событий.

Сария Кварацхелия, Sputnik

Афиша культурных событий Абхазии с 24 по 30 июня.

РУСДРАМ

В Русском драматическом театре 25 июня в 19:00 покажут премьеру спектакля "Визит старой дамы" по пьесе Дюрренматта. Спектакль "Визит старой дамы" рассказывает о том, на что способна женщина, которую предали из трусости и эгоизма.

28 июня в 19:00 в РУСДПАМе вновь покажут спектакль "Игрок". Премьера режиссера Антона Киселюса и драматурга Эли Джикирба по мотивам произведения Федора Достоевского "Игрок". Спектакль сопровождается стильным тематическим аудиовизуальным шоу, которое создается благодаря световому решению художника Евгения Лисицына и музыкальному исполнению Абхазской государственной капеллы.

© Sputnik / Томас Тхайцук Премьера спектакля "Игрок" в РУСДРАМе

А уже 29 июня в 12:00 в Русском театре покажут детский спектакль "Сказка о том, как волк Абга стал рыбаком".

Абхазский Государственный драматический театр

25 июня в 19:00 состоится вечер поэзии "Шедевры абхазской литературы". Шедевры Абхазской литературы – это цикл стихотворений абхазской поэзии.

Впервые в рамках проекта актеры зачитают стихи молодого поэта Айнара Читанава. Также на сцене прозвучит поэзия Дмитрия Гулия, Баграта Шинкуба, Ивана Тарба, Таифа Аджба, Саиды Делба, Мушни Ласурия.

Абхазский Государственный Молодежный театр

В Молодежном театре 26 июня в 18:30 покажут премьерный спектакль "Последний из ушедших" по одноименному роману писателя Баграта Шинкуба.

Абхазская Государственная филармония

С 24 по 26 июня в 19:00 в филармонии будет проходить национальный конкурс молодых исполнителей популярной музыки "Абжьы зхоу".

27 июня в 10:00 в Малом зале филармонии пройдет открытый мастер-класс Виктора Абрамян-Эшба.

© Sputnik Томас Тхайцук Виктор Абрамян

29 июня в 17:00 в Малом зале Абхазской филармонии Виктор Абрамян-Эшба вместе с Государственным камерным оркестром Абхазии даст концерт.

Гагра

27 июня в 20:00 в Доме культуры Гагры хореографический ансамбль "Киараз" выступит с концертом.