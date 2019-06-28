Бессонные ночи: абхазская диаспора готовится к фестивалю в Москве

Мастер-класс по приготовлению аиладжа, аджинджуха и других абхазских блюд, кавказская йога, стрельба из лука и многое другое ждет гостей Второго фестиваля "Апсны" в московском парке "Красная Пресня" 30 июня.

МОСКВА, 28 июн – Sputnik, Анжелика Бения. Сегодня в московском парке "Красная Пресня" начнется монтаж и стройка павильонов для фестиваля "Апсны". Так как монтировать можно только в ночное время, предстоит несколько бессонных ночей, сообщил исполнительный директор Московской абхазской диаспоры Даур Барганджия.

"Уже идут прогоны программы фестиваля. В прошлом году было около десяти тысяч посетителей, на этот раз мы ожидаем намного больше гостей и готовим все в больших количествах. Это колоссальный труд, но об усталости забываешь, когда видишь счастливых гостей. Мы приглашаем всех желающих, вход свободный. Пусть наш праздник станет для них генеральной репетицией перед поездкой в Абхазию", – сказал Даур Барганджия.

Организаторы встречают партии продуктов и сувениров из Абхазии. Инвентаризация, опись, сортировка – организационных сложностей много, отметил Барганджия. Немало ограничений из-за того, что место проведения фестиваля – парковая зона в центре Москвы. Нужно получить много согласований на разрешение проведения фестиваля, добавил он.

Фестиваль "Апсны" в парке "Красная Пресня" откроется в 15:00. Программа обещает быть насыщенной и разнообразной. В частности, гостей фестиваля ожидает открытый урок по абхазскому языку и кулинарные мастер-классы. Вместе с бренд-шефом одного из московских ресторанов, гости фестиваля будут учиться готовить блюда национальной абхазской кухни: аиладж – кукурузная каша с молодым сыром, вареников по-абхазски, и, конечно, ачашв – пирог с сыром.

Для любителей традиционных абхазских видов искусства будут организованы танцевальные мастер-классы, а также на фестивале пройдет турнир по нардам, урок стрельбы из абхазского лука, будет дегустация местных вин и импровизированная традиционная свадьба.

На фестивале пройдет семинар по кавказской йоге "Уорк Хабзе", основанной на древнем абхазском учении "Аамста Кябзе". Семинар проведет президент Федерации Кавказской йоги Заур Жане. Он расскажет о правильном питании, обучит традиционной дыхательной гимнастике и простым упражнениям, которые можно будет практиковать каждый день.

В прошлом году две двухчасовые беседы Заура Жане об этой уникальной кавказской традиции на фестивале пользовались особой популярностью.

"Я регулярно провожу занятия. Все, кто занимается у меня в группах – члены Ассоциации кавказской йоги. Занятия проводятся в Москве, Краснодаре, Белореченске, Майкопе и в других городах. Самое главное, не менее четырех раз в году мы проводим занятия в горах Адыгеи. То, что в Европе называют кавказской йогой, на самом деле – древнее адыго-абхазское учение "Аамста Кябзе" или "Уорк Хабзе". Оно практиковалось элитой наших племен", – отметил президент Федерации кавказской йоги Заур Жане.

Для поддержания физического здоровья существует определенный комплекс упражнений, который совершал каждый всадник перед тем, как сесть на лошадь. Их особенность заключалась в том, что они были не просто динамичны. Важным фактором их выполнения был эмоциональный настрой и специальная система дыхания.

На импровизированной Сухумской набережной будет развернут вернисаж картин абхазских художников. На фестивале можно будет посмотреть абхазское кино (фильмы-победители кинофестивалей), посмотреть коллекцию традиционных абхазских игрушек, которую уже 18 лет собирает старший научный сотрудник Абхазского государственного музея Диана Ахба и даже смастерить собственную игрушку.

В лектории фестиваля фотограф и путешественник Тенгиз Тарба расскажет о треккинге, рафтинге, каньонинге, скитуре и фрирайде в Абхазии, а на центральной аллее парка можно будет посмотреть его фотовыставку.

Концертная программа фестиваля представлена яркими оперными, эстрадными исполнителями и хореографическими коллективами, такими как оперная певица Алиса Гицба, музыкант и композитор Александр Шоуа, талантливые молодые исполнители Валерия Адлейба, Амра Барганджия, Саида Агрба, Гия Пилия, Милена Барциц, Виктория Лабия, Мактина Бебия, национальные хореографические коллективы "Нарты" и "Алон".

На фестивале "Апсны" в Москве можно будет выиграть путевку в Абхазию. В числе призов 15 путешествий от туроператоров и отелей.

Фестиваль организовывает Московская абхазская диаспора при поддержке Посольства Республики Абхазия в Российской Федерации. Первый фестиваль "Апсны" в Москве прошел 30 сентября 2018 года.