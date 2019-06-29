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Принцесса Диана

На реальных событиях: принцесса Диана была согласна сниматься в "Телохранителе 2"

© AFP 2019 / PATRICK RIVIERE
Культура
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Принцесса Диана могла сняться во второй части фильма "Телохранитель".

СУХУМ, 29 июн – Sputnik. Принцесса Диана могла стать главной героиней известного голливудского фильма "Телохранитель", сообщает РИА Новости со ссылкой на сайт People.

По словам актера Кевина Костнера, принцесса согласилась на роль в продолжении фильма, в котором по сюжету главный герой Кевина Костнера охраняет принцессу от навязчивых поклонников и папарацци, но постепенно их отношения перерастают в романтические. Костнер должен был написать сценарий к фильму, детали сценарий он обсуждал с принцессой по телефону.

"Я помню, что по телефону она была со мной очень любезна, задавая вопросы, такие как, например: "У нас будет сцена с поцелуем?" При этом она была очень сдержанна – и немного волновалась, ведь ее жизнь все время была под контролем", - рассказал он.

Костнер уточнил, что сценарий сиквела был закончен в августе 1997 года, за день до гибели принцессы Дианы в автокатастрофе в Париже.



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