Джаз и спектакли: культурная афиша в Абхазии на неделю

Информационное агентство и радио Sputnik Абхазия предлагает еженедельную афишу проводимых в Абхазии театральных представлений, филармонических и эстрадных концертов, выставок, киносеансов и других культурных событий.

Сария Кварацхелия, Sputnik

Афиша культурных событий Абхазии с 1 по 7 июля.

Абхазский Государственный Молодежный театр

1 июля в 19:00 Молодежный театр покажет спектакль "Инапха Кягуа". Режиссер-постановщик — кавалер ордена "Ахьдз-Апша" ("Честь и слава") II степени, Народный артист Абхазии, актер и режиссер Шалва Гицба.

Инапха Кягуа — благородный абхаз, ревнитель прав простого народа, обижаемых дворянами крестьян. Исполнитель главной роли в спектакле "Инапха Кягуа" актер Аслан Анкуаб.

Абхазская Государственная филармония

3 июля в 19:00 в Абхазской Госфилармонии в рамках IV Международного джазового фестиваля "SUKHUM AQUAJAZZ 2019" пройдет концерт квинтета "LIBERTY".

А 5 июля в 19:00 в рамках джазового фестиваля Лера Гехнер и Алексей Самарин дадут концерт.

РУСДРАМ

В Русском драматическом театре 4 июля в 19:00 покажут умопомрачительную комедию "Примадонны". История о том, как два безработных актера используют свой дар перевоплощения, чтобы заполучить чужое наследство. А вот удастся ли им это, узнайте сами.

© Sputnik / Илона Хварцкия Спектакль "Примадонны" в РУСДРАМе

ЦВЗ

В ЦВЗ Сухума продолжается летняя выставка-продажа картин абхазских художников. Она продлится до конца июля.