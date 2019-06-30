Нарды, кофе и абхазские фильмы: фестиваль "Апсны" открылся в Москве

В столичном парке "Красная Пресня" посетители фестиваля "Апсны" играют в нарды на московской "Брехаловке", смотрят абхазское кино, учатся кавказским танцам и абхазскому языку.

МОСКВА, 30 июн – Sputnik, Анжелика Бения. Несмотря на пасмурную погоду, на фестиваль абхазской культуры "Апсны", который проходит в самом центре Москвы в парке "Красная Пресня", стекаются люди.

Фестиваль организовывает Московская абхазская диаспора при поддержке Посольства Республики Абхазия в России.

© Sputnik / Сергей Пятаков Девушки на абхазском фестивале "Апсны" в парке "Красная Пресня" в Москве.

Наряду с культурной значимостью, подобные мероприятия носят информационно-пропагандистский характер, отметил Полномочный посол республики Абхазия в России Игорь Ахба.

"Одно из главных направлений деятельности Посольства – информировать и пропагандировать все, что связано с Абхазией, с ее культурой, традициями, обычаями. Фестиваль "Апсны" дает возможность нашим гостям познакомиться ближе с традициями Абхазии. Такие события содействуют укреплению наших дружеских отношений с Россией, поэтому "Чааныбзиала", – добавил посол.

© Sputnik / Сергей Пятаков Посетители на фотовыставке Тенгиза Тарба "Горная Абхазия" на фестивале "Апсны" в парке "Красная Пресня" в Москве.

Временный поверенный в делах Никарагуа в России Альба Асусена Торрес Мехия призналась, что посетила фестиваль, чтобы отведать абхазского вина и услышать абхазскую речь.

"Мне интересно все, что связано с Абхазией, особенно язык, который очень для меня сложен и необычен. Танцы, музыка, кулинария – это что-то невероятное. Мне очень нравятся абхазские пирожки, я не помню названия абхазских блюд. Очень нравится вино и рыба, которой меня угощали в Абхазии. Хожу по фестивалю и вспоминаю прекрасную страну", – сказала Альба Асусена Торрес Мехия.

© Sputnik / Сергей Пятаков Посетители абхазского фестиваля "Апсны" в парке "Красная Пресня" в Москве.

На фестивале побывал и спикер парламента Абхазии Валерий Кварчия.

"Я не специально по этому поводу прилетел в Москву, но когда узнал, что проводится такое большое мероприятие, значимое для нас, мы посетили ее большой бригадой. Этот фестиваль вот уже второй раз проходит успешно. Основа хорошей традиции заложена", – сказал Валерий Кварчия.

На фестивале "Апсны" проводятся мастер-классы по изучению абхазского языка, абхазских танцев, мастер-классы по приготовлению "айладжа" (традиционное абхазское блюдо – густая кукурузная каша с молодым сыром – ред.) и "ачашв" (традиционный абхазский пирог с сыром – ред.) и других главных блюд абхазской кухни.

© Sputnik / Сергей Пятаков Приготовление кофе в турке на песке на абхазском фестивале "Апсны" в парке "Красная Пресня" в Москве.

На импровизированной Сухумской набережной развернут вернисаж картин абхазских художников. На московской "Брехаловке" играют в нарды и пьют кофе, сваренный в турке.

© Sputnik / Сергей Пятаков Фестиваль Абхазии "Апсны"

Москвичи и гости столицы смотрят абхазское кино (фильмы - победители кинофестивалей) и участвуют в традиционной абхазской свадьбе.

Фестиваль открылся в 15:00 и завершится концертом в 22:00. Концертная программа фестиваля представлена яркими оперными, эстрадными исполнителями и хореографическими коллективами, такими как оперная певица Алиса Гицба, музыкант и композитор Александр Шоуа, талантливые молодые исполнители Валерия Адлейба, Амра Барганджия, Саида Агрба, Гия Пилия, Милена Барциц, Виктория Лабия, Мактина Бебия, национальные хореографические коллективы "Нарты" и "Алон".