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Саид Гобечия

Абхазский певец Гобечия выступит на фестивале "ARTISSIMO" в Юрмале

© Sputnik / Томас Тхайцук
Культура
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VII Международный музыкальный фестиваль "ARTISSIMO" проходит в Юрмале с 30 июня по 2 июля.

СУХУМ, 1 июл – Sputnik, Сария Кварацхелия. Абхазский оперный певец Саид Гобечия выступит на фестивале "ARTISSIMO" 2 июля, который проходит в Юрмале, об этом корреспонденту Sputnik сообщил сам оперный певец.

Фестиваль "ARTISSIMO" ежегодно проходит в Юрмале. В этом году в один из вечеров посвящен камерной программе по романсам Рахманинова.

"Именно в этом вечере я и выступаю вместе с солисткой Большого театра Ириной Долженко и российской камерной певицей Яной Иваниловой. Аккомпанировать будет организатор этого фестиваля, пианистка Инна Давыдова", – рассказал он.

Саид Гобечия
© Sputnik / Томас Тхайцук
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Абхазский оперный певец признался, что участие в фестивале и исполнение романсов Рахманинова имеет для него большое значение.

"Для меня естественно всегда большое значение имеет возможность просто выйти и спеть в камерной обстановке. Еще осенью и зимой у нас с Яной Иваниловой в Московском доме музыки состоялись три концерта по всей антологии романсов Рахманинова. Это 90 романсов. На этот раз не такая большая программа. Но это отголоски прошлого концерта. Рахманинов для меня, конечно, значит много", – отметил Гобечия.

Концерт с участием абхазского оперного певца состоится в малом зале Дзинтари-холл во вторник, 2 июля, в 18:00.

"ARTISSIMO" предлагает слушателям разнообразные жанры – от легкого джаза до академической музыки. В 2019 году в рамках фестиваля запланировано пять концертов.

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Теги:
Саид Гобечия


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