Фестиваль "Апсны" в Москве посетили около 17 тысяч человек

СУХУМ, 1 июл – Sputnik. Фестиваль абхазской культуры "Апсны" посетило до 17 тысяч москвичей, сообщил на радио Sputnik глава Московской абхазской диаспоры Беслан Агрба.

"В этом году значительно больше посетителей было. В прошлом году, по нашим подсчетам, было около десяти тысяч посетителей, в этом году – до 17 тысяч посетителей. То есть почти в полтора раза больше посетителей. Я думаю, у людей от первого фестиваля были хорошие впечатления, плюс реклама", – сказал он.

Организаторы "Апсны" постарались, чтобы фестиваль отражал все стороны жизни абхазов. Так, гости могли познакомиться с абхазской культурой, традициями, кухней, песнями и танцами.

Самым популярным, по наблюдениям Беслана Агрба, стал фуд-корт. Основной поток посетителей сразу после открытия фестиваля, потянулся попробовать абхазские блюда и вина.

"Наши рестораторы опасались, что еды не хватит. На всякий случай запаслись большим количеством продуктов. Большое количество вин привезли", – отметил Беслан Агрба.

Для тех, кто хотел не только попробовать, но и приготовить сам, на площадке фестиваля провели кулинарный мастер-класс.

Внимание посетителей привлекла и сымпровизированная "Абхазская свадьба".

Но одной из самых популярных площадок, по словам Агрба, стала "Брехаловка".

"Хоть кофейня и пользовалась популярностью, но затмить оригинал она не может. Все-таки фестиваль проходит один день, и эта "Брехаловка", соответственно, работает в один день. Московская "Брехаловка" – просто напоминание нашим землякам, а москвичам – знакомство с фрагментом свободной, спокойной, безмятежной жизни", – сказал глава Московской абхазской диаспоры Беслан Агрба.

На фестивале "Апсны" посетители могли не только познакомиться с абхазской культурой, но и поучаствовать в лотерее, в которой разыгрывали до 20 призов, в том числе и путевку в Абхазию на двоих.

"В целом люди оставили очень много отзывов. Все очень довольные. Такая площадка, такой формат хорошо пропагандируют Абхазию. Сразу 15-17 тысяч человек получают яркие впечатления. Очень хорошая, дружественная обстановка была. Я очень доволен тем, как мы сделали предварительное оповещение, рекламу, привлекали участников, посетителей", – добавил Беслан Агрба.

Фестиваль абхазской культуры "Апсны" вот уже второй год организовывается Московской абхазской диаспорой при поддержке Посольства Республики Абхазия в России. Информационным партнером выступило агентство Sputnik Абхазия.