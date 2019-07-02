Российский режиссер вошел в состав Американской киноакадемии

В состав Американской киноакадемии, которая ежегодно вручает престижную награду "Оскар", вошли 842 деятеля кино из 59 стран.

СУХУМ, 2 июл - Sputnik. Российский режиссер Сергей Дворцевой вошел в список членов Американской академии киноискусства и станет одним из тех, кто выберет претендентов и победителей премии "Оскар", свидетельствует опубликованный в понедельник список новых членов академии кинематографических искусств и наук США.

Всего в состав жюри в 2019 году вошли 842 человека из 59 стран. Членство в Американской киноакадемии также получил британский актер Том Холланд ("Человек-паук: Возвращение домой", "Человек-паук: Вдали от дома"), певица Леди Гага, которая в прошлом году завоевала "Оскар" с песней "Shallow" из фильма "Звезда родилась", и актриса Элизабет Мосс, известная по роли Кейт в сериале "Рассказ служанки".

Американскую академию кинематографических искусств и наук основали в 1927 году. Главная премия кинематографа "Оскар" вручается по результатам всеобщего голосования членов Академии, а не по выбору назначенного заранее жюри.

Сергей Дворцевой - российский кинорежиссер документального и игрового кино, лауреат премии "Ника" и Каннского кинофестиваля, снявший фильмы "Тюльпан" и "Айка".