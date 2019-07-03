Два российских аниматора вошли в состав Американской киноакадемии

Российские аниматоры Игорь Ковалев и Михаил Алдашин вошли в состав Американской киноакадемии, которая выбирает претендентов и победителей премии "Оскар". Ранее сообщалось о включении в список российского и казахстанского режиссера Сергея Дворцевого.

СУХУМ, 3 июл – Sputnik. Еще два российских режиссера стали членами Американской киноакадемии, которая выбирает номинантов и победителей церемонии "Оскар", сообщается на сайте организации кинематографистов.

Ими стали аниматоры Игорь Ковалев и Михаил Алдашин.

Ранее сообщались о включении в список жюри российского и казахстанского режиссера Сергея Дворцевого, снявшего фильмы "Айка" и "Тюльпан".

Михаил Ковалев — креативный продюсер "Союзмультфильма", один из основателей студии "Пилот". В качестве художника-мультипликатора он работал над "Пластилиновой вороной" и "Приключениями капитана Врунгеля". Также был режиссером анимационной серии "Следствие ведут колобки".

Михаил Алдашин - режиссер-аниматор, создавший "Про Ивана-дурака", "Охотник", "Рождество".

Всего в состав жюри в 2019 году вошли 842 человека из 59 стран. Членство в Американской киноакадемии также получил британский актер Том Холланд ("Человек-паук: Возвращение домой", "Человек-паук: Вдали от дома"), певица Леди Гага, которая в прошлом году завоевала "Оскар" с песней "Shallow" из фильма "Звезда родилась", и актриса Элизабет Мосс, известная по роли Кейт в сериале "Рассказ служанки".

Американскую академию кинематографических искусств и наук основали в 1927 году. Главная премия кинематографа "Оскар" вручается по результатам всеобщего голосования членов Академии, а не по выбору назначенного заранее жюри.