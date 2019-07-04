Темнокожая Русалочка: киностудия Disney утвердила актрису на роль Ариэль

Режиссер проекта Роб Маршалл отметил, что у актрисы есть все необходимые качества для этой роли — она вылитая русалочка.

СУХУМ, 4 июл - Sputnik. Киностудия Walt Disney выбрала на роль Ариэль для игрового ремейка культового мультфильма "Русалочка" 1989 года 19-летнюю темнокожую певицу Холли Бэйли, передает РИА Новости.

"Холли Бэйли выбрана на роль в предстоящем игровом ремейке "Русалочки", - объявила студия Disney на своей странице в Twitter.

Just Announced: Halle Bailey has been cast in the upcoming live-action reimagining of The Little Mermaid. https://t.co/YnLAdbZSmN pic.twitter.com/Y4B0ZKfuIr — Disney (@Disney) 3 июля 2019 г.

Бэйли получила известность как исполнительница RnB песен в составе группы Chloe x Halle, которая была в этом году номинирована на "Грэмми" в категории "Лучший новый артист".

Роль Ариэль для Бэйли станет дебютной.

"Мечты сбываются...", - написала девушка в своем Twitter.

В съемках ремейка также примут участие звезда фильма "Комната" Джейкоб Трембл, которому досталась роль друга Ариэль Флаундера, и дважды номинантка на "Оскар" Мелисса Маккарти, получившая роль главной злодейки мультфильма морской ведьмы Урсулы.