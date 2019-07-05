Загадка века: появилось видео с единственным интервью Бэнкси

Рекордная цена за произведения Бэнкси была установлена в феврале 2008 года: работа "Борьба с вредителями" была продана с аукциона за 1,9 млн. долларов.

СУХУМ, 5 июл - Sputnik. В архивах британской телекомпании ITV обнаружено интервью с анонимным уличным художником, которым может быть знаменитый граффитист Бэнкси, сообщает газета The Guardian.

Кадры, на которых запечатлен художник, были сделаны в Лондоне в 2003 году перед выставкой, посвященной неуловимому художнику.

"Я замаскирован, потому что вы не можете быть автором граффити, а потом выходить на публику. Две эти вещи несовместимы", - говорит на видео мужчина, лицо которого почти полностью закрыто футболкой и кепкой.

Кроме интервью, на видео запечатлен и художник за работой: он рисует на стене черное насекомое, а затем ребенка, который играет алфавитными кубиками. В итоге получается фраза "KILL MORE" (убивайте больше). Этот рисунок уже давно приписывают Бэнкси.

По одной версии, настоящее имя Бэнкси Роберт или Робин Бэнкс. В начале марта 2016 года ряд ученые из Лондонского университета королевы Марии заявили, что Бэнкси – это некий Робин Каннингем. По другим данным, анонимный художник - это британский ,британский музыкант из группы "Massive Attack" Роберт Дель Ная, по еще одной версии, Бэнкси — это Джейми Хьюлетт, британский художник комиксов и основатель группы "Gorillaz".

В 2011 году на интернет-аукцион eBay был выставлен клочок бумаги с написанным на ней настоящим именем Бэнкси. Продавец давал стопроцентную гарантию, что это наиболее вероятное имя Бэнкси.

Цена записки достигла 999 999 долларов, однако лот был удален по неизвестной причине.