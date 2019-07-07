Магия места: как "Хаджи-Мурат" дебютировал в Ясной Поляне

СУХУМ, 7 июл – Sputnik. Участие в фестивале "Толстой" в Ясной Поляне – показатель того, что спектакли РУСДРАМа востребованы на театральных площадках высокого уровня, отметил в интервью радио Sputnik директор театра Ираклий Хинтба.

"В этом году на фестиваль приехало десять тысяч человек. На спектакли было очень сложно попасть, в том числе и на "Хаджи-Мурата". Все билеты были раскуплены, но еще многие смотрели наш спектакль стоя", - рассказал он.

По словам Хинтба, в родовом имении Льва Толстого спектакль приобрел новое звучание.

"В Ясной Поляне спектакль ощущается на каком-то метафизическом уровне. Это не просто спектакль, а отображение Вселенной Льва Толстого. Все образы, метафоры и ассоциации, собранные в спектакле, раскрываются и становятся более понятными для зрителя. Это все - магия места и созвучность", - сказал он.

Директор РУСДРАМа отметил, что, репетиции "Хаджи-Мурата" проходили при плохих погодных условиях, весь день в день показа в субботу 6 июля в Ясной Поляне лил дождь, было холодно.

"Но в тот момент, когда зрители стали заходить на территорию площадки, где проводился спектакль, дождь прекратился, и небо стало ясным, выглянули звезды, это было похоже на чудо. Спектакль прошел замечательно, на нерве, зрители смотрели не шелохнувшись, несмотря на то что было очень холодно, буквально внимали каждой секунде, и в конце были стоячие овации, которые как нам сказали крайне редко бывают на этом фестивале. Я слышал, что, когда люди расходились, говорили, что не верили, что театр из Абхазии может показать "Хаджи-Мурата" на таком уровне", - рассказал Хинтба.

Фестиваль "Толстой" ежегодно проводится в Ясной Поляне с 2016 года. В течение нескольких дней известные произведения Льва Толстого интерпретируются в театральных пьесах, музыкальных концертах, литературных чтениях, выставках, кинокартинах, лекциях.

Гастроли Государственного Русского драматического театра имени Фазиля Искандера в Ясной Поляне проходят при финансовой поддержке Министерства культуры России.