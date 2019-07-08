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Бродский под джаз: театр Vertumn дебютирует в РУСДРАМе

© Foto / Сергей Берменьев
Культура
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В спектакле " Пилигрим. Иосиф Бродский" прозвучат произведения писателя и факты из его биографии.

СУХУМ, 8 июл – Sputnik, Асмат Цвижба. Премьера литературно-джазового спектакля " Пилигрим. Иосиф Бродский" питерского театра Vertumn состоится в РУСДРАМе 13 июля, сообщил Sputnik директор театра Ираклий Хинтба.

"В спектакле прозвучит поэзия Бродского и факты из его жизни, все будет проходить в игровом формате и сопровождаться живой джазовой музыкой в исполнении четырех замечательных музыкантов. Это очень необычный спектакль, который был показан во многих театрах, и мы рады, что сможем показать его у нас", - отметил он.

Спектакль "Пилигрим. Иосиф Бродский" представляет различные грани творчества поэта, актеры соединяют художественные и документальные тексты в единое пространство мысли поэта. В спектакле прозвучат стихи Бродского разных лет: "Большая элегия Джону Донну", "Натюрморт", "Осенний крик ястреба" и многие другие, поэмы "Новый Жюль Верн" и "Шествие", письмо к Л.И. Брежневу, отрывки из книги Соломона Волкова "Диалоги с Иосифом Бродским". Все это буде сопровождаться живой музыкой в исполнении Юрия Бедрака, Олега Фомина, Владимира Павличенко и Романа Квачева.

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Теги:
Ираклий Хинтба, РУСДРАМ, Иосиф Бродский


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