Новый уровень: два абхазских фильма примут участие в кинофестивале в Петербурге

Фестиваль живого кино под открытым небом "Кинолес" пройдет с 12 по 14 июля в Санкт-Петербурге на берегу Финского залива.

СУХУМ, 10 июл – Sputnik, Бадрак Авидзба. Два абхазских фильма "Меня зовут Махаз" и "Отец" примут участие в фестивале живого кино под открытым небом "Кинолес" в Санкт-Петербурге, сообщил Sputnik режиссер Инар Нармания.

"Мне кажется, очень важно, что на фестиваль попали сразу два абхазских фильма, и мало-помалу мы внедряемся в общее кинематографическое пространство. Кинофестиваль представляет собой летнюю площадку, которая организуется под открытым небом, где показываются все достижения в короткометражном сегменте", - сказал режиссер фильма "Меня зовут Махаз" Инар Нармания.

Некоторые фильмы, представленные на кинофестивале, знакомы ему по предыдущим фестивалям.

"Некоторые фильмы были с нами в конкурсных программах, это достаточно известные фильмы, которые проявили себя в течение двух лет. То есть кинофестиваль хорошего уровня, в котором принимают участие соответствующие картины", - подчеркнул он.

Кинокартина "Отец" Тимура Квеквескири заняла второе место в номинации "Лучшее короткометражное кино" на фестивале "Лучезарный ангел" в Москве в 2018 году.

Фильм абхазского режиссера Инара Нармания "Меня зовут Махаз" стал победителем Международного кинофестиваля короткометражных игровых фильмов "KONIK Film Festival" в Москве в 2018 году, получил приз жюри "За самобытное творческое решение" на кинофестивале в Калининграде в том же году.

Кроме того, картина победила в номинации "Лучший режиссер короткометражного фильма" на фестивале кино в Архангельске. В этом году картина победила на фестивале "Кинокавказ", который прошел в Нальчике 17 мая этого года.

Фестиваль "Кинолес" – это главный кинематографический open-air фестиваль в России. Проводится ежегодно с 2016 года по инициативе Молодежного центра Союза кинематографистов Санкт-Петербурга.

В центре фестиваля открытый смотр короткометражных фильмов, созданных молодыми режиссерами – студентами и выпускниками кинематографических вузов. Программа формируется из фильмов – фестивальных хитов последних лет.