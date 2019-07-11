Не конец света: где театры Абхазии берут "особенных" художников

11 июля отмечается День художника по свету. О том, что это за профессия, почему в Абхазии нет художников по свету и как театры справляются с этой проблемой, читайте в материале Sputnik.

Сария Кварацхелия, Sputnik

Яркий солнечный день, сумрачный вечер, дождь и даже снег. Все это работа художника по свету, который рисует на сценическом полотне с помощью софитов и прожекторов.

В Абхазии профессиональных художников по свету, по словам гендиректора РУСДРАМа, вовсе нет. Театрам приходится искать профессионалов за рубежом.

В Русском драматическом театре уже три года сотрудничают с российскими художниками по свету.

"Наш театр задал новые стандарты отношения к качеству работы художника по свету. Все наши спектакли делают суперпрофессиональные художники по свету из лучших театров России. К нам приезжают такие прекрасные специалисты, как Евгений Лисицын, Алексей Крючков, Ольга Равич, Андрей Ребров, Сергей Мартынов, Наталья Кузнецова. Это мастера высшего класса, которые работали с ведущими режиссерами России", – объяснил ситуацию генеральный директор РУСДРАМа Ираклий Хинтба.

Художник по свету придумывает световую партитуру спектакля, которая записывается на специальный пульт. После выхода премьеры свет на спектакле воспроизводят уже осветители. Но и они, по словам Хинтба, на вес золота. В Русском драмтеатре есть осветитель Илларион Пилия. Но и сам гендиректор нередко садится за пульт.

© Sputnik / Томас Тхайцук Нередко и сам гендиректор РУСДРАМа садится за пульт

"По уставу нашего театра, гендиректор несет ответственность за все, что происходит в театре. Он отвечает и за творческую часть. Поэтому мне кажется, что неплохо разбираться в разных вопросах. Я с удовольствием иногда сажусь за пульт и провожу спектакли. Это очень интересно. Свет создает магию театра. А театр – волшебство, то, что поднимает нас над обыденностью", – отметил он.

В Абхазском драмтеатре, как и в Русском, нет профессионального художника по свету. Световую партитуру к новому спектаклю создает приглашенный профессионал. Затем вся эта композиция поддерживается осветителями.

© Sputnik / Томас Тхайцук В целом Абхазский театр хорошо оснащен аппаратурой для того, чтобы создавать даже самые сложные световые композиции

Михаил Манджгаладзе уже пять лет работает осветителем в Абхаздраме. За это время он сотрудничал не с одним художником по свету. Иногда самому Михаилу приходится создавать световую партитуру. Обычно во время театрализованных шоу или концертов. К спектаклям же световую картинку создает исключительно художник.

"Художник по свету на премьере ставит свет. Это все записывается и на пульте воспроизводится. Наша задача следить за тем, чтобы свет был в первозданном виде. Это действительно непросто. Если ухо легко обмануть, то глаз сложно", – рассказал Манджгаладзе.

В целом, добавил Манджгаладзе, Абхазский театр хорошо оснащен аппаратурой для того, чтобы создавать даже самые сложные световые композиции. Главное, чтобы был специалист, который смог бы это сделать.

Учиться в России, работать в Абхазии



По мнению Ираклия Хинтба, проблема в том, что молодые люди не интересуются специальностью художника по свету или осветителя.

"Хотя это одна из самых востребованных и интересных профессий. Хотелось бы, чтобы эта профессия стала более распространенной, чтобы молодые люди поступали на факультеты постановочного освещения в лучших вузах России", – отметил гендиректор РУСДРАМа.

© Sputnik / Томас Тхайцук Хотелось бы, чтобы эта профессия стала более распространенной, говорит Ираклий

В то же время Хинтба считает, что в Абхазии заниматься подготовкой таких специалистов на постоянной основе не имеет смысла. Каждому театру, уверен он, достаточно всего по одному профессиональному художнику по свету и по два грамотных осветителя.

"На сегодняшний день есть все возможности, чтобы поступить по этому направлению в вузы России. Есть Россотрудничество. В этом году, в частности, были даже заявки на поступление на факультеты художественного освещения. Но, к сожалению, ребята не прошли, не сдали экзамены по русскому языку", - рассказал Ираклий Хинтба

"Но, в принципе, есть возможность поступить либо в высшие учебные заведения, либо в средне-специальные учебные заведения. Например, при Московском художественном театре есть колледж, который готовит хороших специалистов художников по свету. Главное, чтобы кто-то направил ребят по этому пути", – добавил он.