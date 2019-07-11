Любовь в Алеппо: в Сирии сняли первый с начала войны фильм

Для людей, участвующих в создании фильма, во многом это личная история. Все сцены уже отсняты, идет монтаж.

СУХУМ, 11 июл – Sputnik. В сирийском Алеппо завершились съемки первого с начала военных действий в Сирии художественного фильма, сообщает РИА Новости.

Картина "Шатат" (в переводе с арабского – "вдребезги", "на осколки") – история о любви в самый разгар войны.

Фильм начинается с того, что герой надевает кольцо на палец своей возлюбленной, этот кадр монтируется с изображением снайпера, уже нажимающего на курок. Фильм рассказывает о событиях, предшествовавших этому роковому моменту.

Декорациями ленты стали исторически значимые места города Алеппо. Древний город серьезно пострадал от боевых действий, его освободили от боевиков в 2016 году.

"Фильм о том, как все мы пережили страшные годы войны. Сценарные истории - так было и в действительности, - самые разные. Многие наши друзья защищали родину, другим пришлось бежать за границу, некоторые перешли к боевикам", - рассказала актриса Нагам Коджак, исполнившая роль в картине.

Вооруженный конфликт в Сирии начался в 2011 году. В конце 2018 года было объявлено о победе над террористической группировкой "Исламское государство"* на территории САР.

* Террористическая организация, запрещена в России.