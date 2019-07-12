Люк Бессон об интересе Голливуда к истории России: бескрайний океан образов

СУХУМ, 12 июл – Sputnik. Всемирно известный французский режиссер Люк Бессон рассказал в интервью "РБК-Стиль" об интересе голливудских киностудий к российской истории и связанным с ней фильмам.

"Эта тема — настоящий бескрайний океан. У вас богатая история для создания интересных творческих решений, на три века точно хватит, а то и больше. Эпоха Ивана Грозного, Распутина, смерть Романовых, Сталин — сколько ярких образов. А ведь я перечислил далеко не все", - сказал режиссер.

Отвечая на вопрос о том, чем его так привлекает Россия и ее история, Бессон обратил внимание на то, что русские обладают удивительной способностью сочетать в себе внутреннюю силу и самопожертвование.

"Россия для меня — вечная загадка. Я показал в этих фильмах свое видение вашей страны, и кого-то оно может разочаровать. Допускаю такую возможность. Мне очень хотелось рассказать и донести до мирового зрителя вашу удивительную способность сочетать в себе внутреннюю силу и самопожертвование. Что на самом деле происходило тогда на подлодке, знают только те, кто там находился. Мы же отталкивались от книжной теории (фильм основан на романе "Время умирать: Нерассказанная история трагедии подлодки "Курск" Роберта Мура. — ред). Да и не суть. Гораздо важнее то, что эти люди не забыты. Что касается "Анны", для меня это собирательный образ идеальной русской женщины — мудрой, терпеливой, рассудительной, сильной и красивой. В ней одновременно есть что-то от Настасьи Филипповны и Никиты (первая — героиня романа "Идиот" Федора. Достоевского, вторая — одноименного фильма Люка Бессона 1990 года. — ред). И я был рад воспеть этот образ в своей картине", - сказал Бессон.

Кроме того, Бессон отметил, что в данный момент у него есть "одна интересная идея", связанная с Россией, однако детали он не уточнил.

В четверг 11 июля в России в прокат вышел экшн-триллер Бессона "Анна", который является ремейком культового фильма режиссера "Никита". Сюжет картины рассказывает историю русской модели, которая стала одной из самых опасных наемных убийц в мире. В главных ролях в фильме играют российская топ-модель и актриса Саша Лусс и актер Александр Петров.

В конце июня в прокат вышла франко-бельгийская драма "Курск" о гибели российской атомной подводной лодки в Баренцевом море, продюсером которой стал Люк Бессон. В начале лета телеканал HBO представил мини-сериал "Чернобыль", посвященный аварии на Чернобыльской АЭС в апреле 1986 года. Тогда же вышел сериал "Последние цари" о падении династии Романовых.