"Широколобый", "Ревизор", комедия о долгах и День флага: афиша Абхазии с 22 по 28 июля

Мир "Сандро из Чегема", венецианские перепалки РУСДРАМЕ, комедия о жизни в долг в Абхазском драматическом театре и все мероприятия ко Дню флага в афише Sputnik Абхазия.

РУСДРАМ

22 июля в 19:00 в театре покажут спектакль "Широколобый" по одноименной главе из романа Фазиля Искандера "Сандро из Чегема". Это притча о свободолюбии, мужестве, нравственности и достоинстве, а 23 июля в 19:00 в театр приедет "Ревизор" от режиссера-постановщика Андрея Тимошенко. © Sputnik / Томас Тхайцук Спектакль "Широколобый"

25 июля в 19:00 на сцене комедия венецианского драматурга Карло Гальдони "Кьоджинские перепалки", а 27 июля в 19:00 еще одна комедия "Примадонны".

Сухум, проспект Леона,8

Абхазский драмтеатр

23 июля в 19:00 Абхазском драматическом театре комедия режиссера Мадины Аргун "Тот, кто свел царя с ума". Человеческая история о долгах и способах их неуплаты актуальна и до сих пор. © Sputnik / Томас Тхайцук Премьера спектакля - Тот кто свел царя с ума

Сухум, ул.Пушкина, 1

Абхазский государственный молодежный театр

24 июля в 19:00 в Абхаздраме Молодежный театр покажет спектакль "Последний из ушедших" по одноименному роману писателя Баграта Шинкуба.

Сухум, ул.Пушкина, 1

Государственный концертный зал Пицундского храма

25 июля в 17:00 в Пицундском храме выступление Государственного камерного оркестра Абхазии. © Sputnik Константин Грецов Пицундский храм

Пицунда, ул. Гицба, 8

День флага

Гудаута

В День флага 23 июля в 20:00 в Парке Ленина состоится праздничный концерт с участием местных творческих коллективов.

Гагра

23 июля в 19:00 в честь Дня флага в Гагре на Площади победы состоится праздничный концерт.

© Sputnik / Томас Тхайцук Абхазский флаг

Пицунда

25 июля в 17:00 в Пицундском храме выступление Государственного камерного оркестра Абхазии с новой программой.

25 июля в 17:00 в Пицундском храме выступление Государственного камерного оркестра Абхазии с новой программой. Сухум

23 июля в 16:00 в Государственном музее Боевой Славы состоится праздничный концерт, посвященный Дню Государственного флага Республики Абхазия. Участвуют абхазские эстрадные коллективы и исполнители.

В 19:00 по улице Пушкина начнется конное шествие из трех наездников. Оно завершается на набережной Махаджиров возле Абхазского драматического театра, где уже к этому времени начинается концерт Государственного оркестра народных инструментов имени Отара Хунцария. Вдоль набережной Махаджиров, от площади возле Абхазского драмтеатра до "Брехаловки", будут расставлены информационные стенды, рассказывающие историю становления флага, а также макеты исторических знамен, которые в свое время развивались над Абхазией. Будет также флешмоб, в котором могут принять участие и жители, и гости столицы.

Завершаются народные гуляния конным факельным шествием от набережной Махаджиров до площади имени Багапша.