Ушел из жизни Народный поэт Абхазии Рушбей Смыр

Рушбей Смыр стоял у истоков национально-освободительного движения республики, он писал об истории и судьбе Абхазии.

СУХУМ, 29 июл – Sputnik, Асмат Цвижба. Народный поэт Абхазии, лауреат Государственной премии имени Дмитрия Гулиа, кавалер ордена "Ахьдз-Апша" II степени Рушбей Смыр ушел из жизни на 70 году жизни, сообщил Sputnik председатель Союза писателей Абхазии Вахтанг Абхазоу.

"Весь союз писателей Абхазии крайне болезненно воспринял эту печальную новость. Народ Абхазии потерял одного из предводителей национально-освободительного движения, великого народного поэта, уважаемого, почетного человека, который внес огромный вклад в развитие национальной литературы. Я уверен, что и по прошествии лет труды Рушбея Смыр будут цениться и не забудутся" – отметил он.

Рушбей Смыр родился 13 февраля 1950 года. В 1972 году поэт поступил на филологический факультет Сухумского государственного педагогического института, но из-за проблем со зрением ему пришлось оставить учебу на втором курсе.

С 1970 по 1975 годы работал библиотекарем турбазы "Псырдзха" в Новом Афоне. Стихи поэта с 1968 года регулярно печатались в изданиях "Алашара", "Аҟәа-Сухум", "Аԥсны ҟаԥшь".

В 1973 вышел первый сборник стихов поэта "Танец звезд". Многие стихотворения автора положены на музыку и уже несколько десятилетий неизменно исполняются на абхазской эстраде. Главная тема творчества Смыр — судьба родной Абхазии, ее истории и будущего.

Рушбей Смыр стоял у истоков национально-освободительного движения республики. Принимал участие в событиях 1977-1979 и 1989 годов против политики Грузии, направленной на ущемление прав абхазов.

Интервью, которое поэт дал Sputnik Абхазия в 2014 году, читайте на национальной версии портала Sputnik.

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